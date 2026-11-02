கரையை கடக்க இருக்கும் முரசு புயல்.. சென்னை உள்பட எந்தெந்த பகுதிக்கு பள்ளிகள் விடுமுறை?
வங்கக் கடலில் உருவாகி தீவிரப் புயலாக வலுப்பெற்றுள்ள ‘முரசு’ புயல் காரணமாக, சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு மிக பலத்த மழைக்கான ‘ஆரஞ்ச்’ எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று திங்கள்கிழமை விடுமுறை அளித்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் உருவான இப்புயல் தீவிரமடைந்து, தெற்கு ஆந்திரக் கடலோரப் பகுதியான நெல்லூர் மற்றும் நரசாப்பூர் இடையே நள்ளிரவு கரையைக் கடக்கக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தற்போது இப்புயல் சென்னையில் இருந்து வடக்கு வடகிழக்கே 260 கி.மீ. தொலைவில் மையம் கொண்டு நகர்ந்து வருகிறது.
புயலின் தாக்கத்தால் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு முதல் இடி-மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்து வருகிறது. மேலும் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், நீலகிரி ஆகிய 5 மாவட்டங்களுக்குப் பலத்த மழைக்கான ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர் மழை எச்சரிக்கை காரணமாகப் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.