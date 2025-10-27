திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (15:48 IST)

'மோந்தா' புயல் கரையை கடக்கும்போது 110 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசும்.. வானிலை எச்சரிக்கை..

வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, தற்போது 'மோந்தா' புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது வடகிழக்கு பருவமழைக் காலத்தின் முதல் புயல் ஆகும்.
 
பிற்பகல் 12.30 மணி நிலவரப்படி, புயல் சென்னையில் இருந்து சுமார் 480 கி.மீ. தொலைவில் கிழக்கு-தென்கிழக்கே மையம் கொண்டுள்ளது. புயலின் நகரும் வேகம் மணிக்கு 18 கி.மீ. ஆக அதிகரித்துள்ளது.
 
'மோந்தா' புயல், நாளை காலை தீவிர சூறாவளிப் புயலாக வலுப்பெற்று, நாளை மாலை அல்லது இரவில் ஆந்திராவின் காக்கிநாடா அருகே தீவிரப் புயலாகக் கரையை கடக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போது மணிக்கு 110 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசும்.
 
இதன் காரணமாக, இன்றும் நாளையும் தமிழ்நாட்டில் சில இடங்களிலும், புதுச்சேரியிலும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக, நாளை ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும். ஆந்திராவின் தெற்குப் பகுதிகளில் மிக கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகத் தமிழகத்தின் 9 துறைமுகங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் 2-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
Edited by Siva
 

5 பேருந்துகள்.. 150 பேர் சென்னை வருகை.. கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவரகளின் குடும்பத்தை சந்தித்த விஜய்..!கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் செப்டம்பர் 27 அன்று தமிழக வெற்றி கழக பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினரை, த.வெ.க. தலைவர் விஜய் இன்று மாமல்லபுரத்தில் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.

மழையில் நனைந்த அரிசி மூட்டைகளில் நெல் முளைத்து விட்டது! இதுதான் திமுகவின் சாதனையா? - அன்புமணி ஆதங்கம்!வெளிமாவட்ட அரிசி ஆலைகளுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டிய 36 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் சரியான நேரத்தில் அனுப்பப்படாததால் மழையில் நனைந்து புல் முளைத்துவிட்டதாக அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரே நேரத்தில் 2 நிறுவனங்களில் வேலை செய்த அதிகாரியின் மனைவி.. வேலைக்கே செல்லாமல் லட்சக்கணக்கில் வாங்கிய சம்பளம்..!ஐ.டி. துறையின் இணை இயக்குநர் பிரத்யுமன் தீட்சித் மனைவி கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளில், எந்த அலுவலகத்திற்கும் செல்லவில்லை. ஆனால், இரண்டு தனியார் நிறுவனங்களில் ஊழியராக கணக்கு காட்டப்பட்டு, அவருக்கு சம்பளமாக ₹ 37.54 லட்சம் பணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் இந்த மோசடி அம்பலமாகியுள்ளது.

ஏஐ மூலம் 3 சகோதரிகளின் ஆபாச படங்கள்.. மனமுடைந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட கல்லூரி மாணவர்..!ஹரியானா, ஃபரிதாபாத்தில், செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தனது மூன்று சகோதரிகளின் ஆபாச படங்களால் மிரட்டப்பட்ட 19 வயது கல்லூரி மாணவர் ராகுல் பாரதி தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடுன்னு விளம்பரம்.. பல்கலைக்கழகம் மூடல்! - சீமான் சாடல்!மதுரையில் செயல்பட்டு வரும் காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் மூடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில், கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு என திமுக அரசு விளம்பரம் செய்து வருவதாக சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

