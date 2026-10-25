'அர்னாப்' புயல் கரையை கடப்பது எங்கே? எப்போது? வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!
மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், அதி தீவிரப் புயலாக கரையை கடக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது. இந்த புயலுக்கு 'அர்னாப்' என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
தற்போது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ள இத்தொகுதி, மேலும் தீவிரமடைந்து அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி காலையில் புயலாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, அக்டோபர் 27-ல் தீவிர புயலாகவும், அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி காலை வாக்கில் அதி தீவிர புயலாகவும் உருவெடுத்து ஆந்திர பிரதேசக் கடற்கரையை அடையும் என கணித்துள்ளனர்.
இப்புயல் ஆந்திர மாநிலத்தின் பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினத்திற்கு இடையே, மணிக்கு 115 முதல் 125 கி.மீ வேகத்திலும், அதிகபட்சமாக 140 கி.மீ வேகத்திலும் பலத்த சூறைக்காற்றுடன் கரையை கடக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன் காரணமாக ஆந்திரா, ஒடிசா மற்றும் புதுச்சேரியின் ஏனாம் பகுதிகளில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும், கரையோரப் பகுதி மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.