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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 10 November 2026 (12:19 IST)

அரசு வங்கி கணக்குகளில் இருந்து ரூ.22.10 கோடி திருட்டு!.. சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை...

cyber crime
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (12:21 IST)
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கடந்த பல வருடங்களாகவே இந்தியா மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் சைபர் கிரைம் குற்றங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஆன்லைன் மூலம் மோசடி செய்து மக்களிடமிருந்து பணத்தை பறித்து விடுகிறார்கள். பெரும்பாலும் நைஜீரியாவை சேர்ந்த கும்பல்தான் இதில் அதிகம் ஈடுபடுகிறது.

தற்போது தமிழர்களும் சைபர் கிரைம் போற்றத்தில் ஈடுபட தொடங்கி விட்டனர். சைபர் கிரைம் போலீசார் எவ்வளவு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினாலும், எவ்வளவு எச்சரித்தாலும் பேராசை காரணமாக மக்கள் இன்னமும் சைபர் கிரைம் குற்றவாளிகளிடம் பணத்தை ஏமாந்து வருகிறார்கள்..

இந்நிலையில்தான், தமிழ்நாடு அரசு வங்கி கணக்குகளில் இருந்து ரூ.22.10 கோடி பணம் திருட்டுப் போயிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதில் நைஜீரியா கும்பலுக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் போலீசார் சந்தேகிக்கிறார்கள்.

மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ரூ.14 கோடி, நாகை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ரூ.3.10 கோடி, தாம்பரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ரூ.5 கோடி திருடப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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