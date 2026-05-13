Last Modified: Wednesday, 13 May 2026 (15:02 IST)

திமுக ஆதரவோடு ஆட்சி.. ஆனா விஜயை ஏத்துக்கமாட்டீங்களா?!.. சிவி சண்முகம் கேள்வி!...

shanmugam vijay
அதிமுகவின் 25 எம்.எல்.ஏக்கள் இன்று சட்டசபையில் தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருக்கிறார்கள். சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்பி வேலு வேலுமணி தலைமையிலான எம்எல்ஏக்கள் ஒரு தனி அணியாக பிரிந்துள்ளனர். இது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

இந்நிலையில், இன்று காலை செய்தியாளிடம் பேசிய சிவி சண்முகம் ‘சிறுபான்மை இனத்தை சேர்ந்த விடுதலை சிறுத்தை கட்சி தலைவர் திருமாவளவனை முதல்வராக்க திமுக ஆசைப்பட்டது. அமைச்சர்களாக நீங்களே இருங்கள் என சொல்லிவிட்டார்கள். அதை நாங்களும் ஏற்றுக்கொண்டோம். ஆனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அதில் விருப்பமில்லை. அதை விசிக ஆட்சி என்றுதான் சொல்வார்கள்.. அதிமுக ஆட்சி என சொல்ல மாட்டார்கள்’ என கூறி மறுத்தார்..

திமுக வெளியிலிருந்து ஆதரவு கொடுக்கும்.. நான்தான் முதலமைச்சர்.. நீங்கள் அனைவரும் அமைச்சர் என்ற ஆசை வார்த்தை கூறி எங்களிடம் கையெழுத்து வாங்கினார்.. அவர் சபாநாயகரிடம் கொடுத்தது போலி கடிதம்.. அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 47 பேரிடம் கையெழுத்து பெற்றேன் என சொல்லும் பழனிச்சாமி எங்கே கையெழுத்து வாங்கப்பட்டது என சொல்ல முடியுமா? தைரியம் இருந்தால் அதை வெளியே காட்ட முடியுமா? தனது பலவீனம், ஆளுமை இல்லை என்பதை மறைக்க தவறான தகவல்களை கூறி வருகிறார்..

அதிமுக இயக்கம் துவங்கப்பட்டது திமுகவை எதிர்த்துதான்.. விஜயின் தவெக துவங்கப்பட்டதும் திமுகவை எதிர்த்துதான். இரண்டும் ஒரே கொள்கைதான்.. ஆனால் விஜயை பழனிச்சாமி ஆதரிக்கவில்லை.. திமுக ஆதரவோடு அதிமுக ஆட்சியமைக்க முயற்சி செய்தார்.. அதாவது ‘திமுகவை ஏற்றுக் கொள்ளும் பழனிச்சாமி தவெகவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை?’ என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

