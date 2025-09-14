ஞாயிறு, 14 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: ஞாயிறு, 14 செப்டம்பர் 2025 (15:51 IST)

மீன்பிடிக்க சென்ற இளைஞரை கடித்துக் குதறிய முதலை! - திருவண்ணாமலையில் சோகம்!

மீன்பிடிக்க சென்ற இளைஞரை கடித்துக் குதறிய முதலை! - திருவண்ணாமலையில் சோகம்!

திருவண்ணாமலை அருகே மீன்பிடிக்க சென்ற இளைஞரை முதலை கடித்து இழுத்துச் சென்று கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் அடுத்த சாத்தனூர் பகுதியில் அணை ஒன்று உள்ளது. அங்கு அப்பகுதியை சேர்ந்த முனீஸ்வரன் என்ற இளைஞர்களும் அவரது நண்பர்களும் மீன்பிடிப்பதற்காக சென்றுள்ளனர். முனீஸ்வரன் தண்ணீரில் காலை வைத்தப்படி மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில், திடீரென முதலை ஒன்று அவரது காலை கவ்வியுள்ளது.

 

அதிர்ச்சியில் அவர் கத்தவே அவரது நண்பர்கள் உதவ முயன்றுள்ளனர். ஆனால் முதலை முனீஸ்வரன் காலை பிடித்து அவரை தண்ணீருக்குள் இழுத்துச் சென்றுள்ளது. இதனால் அவர்கள் கூச்சலிடவே அங்கிருந்தவர்கள் அங்கு கூடியுள்ளனர். நீண்ட நேரம் தேடுதலுக்கு பிறகு முனீஸ்வரன் கால்கள் சிதைந்த நிலையில் பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

Edit by Prasanth.K

அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?? - வானிலை ஆய்வு மையம்!

அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?? - வானிலை ஆய்வு மையம்!தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் வளிமண்டல சுழற்சியால் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

அஜித்தை களத்தில் இறக்கினால் இதைவிட இன்னும் கூட்டம் வரும்: விஜய் கூட்டம் குறித்து சீமான்

அஜித்தை களத்தில் இறக்கினால் இதைவிட இன்னும் கூட்டம் வரும்: விஜய் கூட்டம் குறித்து சீமான்நேற்று திருச்சியில் நடந்த விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் கூடிய லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூட்டம், தமிழக அரசியல் கட்சிகளிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு அவர், "நடிகர் அஜித்தை அரசியல் களத்தில் இறக்கினால், இதைவிட அதிக கூட்டம் வரும்" என்று பதிலளித்தது புதிய விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது.

சீனாவுக்கு 100 சதவீத வரி! போருக்கு போக எண்ணம் இல்லை! - அமெரிக்காவுக்கு சீனா பதில்!

சீனாவுக்கு 100 சதவீத வரி! போருக்கு போக எண்ணம் இல்லை! - அமெரிக்காவுக்கு சீனா பதில்!இந்தியா, சீனாவுக்கு வரிகளை அதிகப்படுத்த அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் ஐரோப்பிய நாடுகளை வலியுறுத்திய நிலையில் அமெரிக்காவிற்கு பதில் அளித்துள்ளது சீனா.

டெல்லி செல்கிறார் ஈபிஎஸ்.. அமித்ஷாவை சந்திக்க திட்டம்.. செங்கோட்டையன் விவகாரம் முடிவுக்கு வருமா?

டெல்லி செல்கிறார் ஈபிஎஸ்.. அமித்ஷாவை சந்திக்க திட்டம்.. செங்கோட்டையன் விவகாரம் முடிவுக்கு வருமா?கடந்த சில நாட்களாக அ.தி.மு.க.வின் உட்கட்சிப் பூசல்கள், செங்கோட்டையன் விவகாரத்தால் புதிய திருப்பத்தை அடைந்துள்ளன. அ.தி.மு.க-விலிருந்து விலகி சென்றவர்களை மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 10 நாள் கால அவகாசம் அளித்த செங்கோட்டையன், அதன் மறுநாளே தனது கட்சி பதவிகளை இழந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

9 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்து விடுதலையான நபர்.. ரூ.9 கோடி இழப்பீடு கேட்டு மனு..!

9 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்து விடுதலையான நபர்.. ரூ.9 கோடி இழப்பீடு கேட்டு மனு..!ஷேக் என்பவர், 2006 மும்பை குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் தவறாக கைது செய்யப்பட்டு, ஒன்பது ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்ததால், ரூ.9 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு கேட்டு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த தகவல் பொதுவெளியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com