வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026
Written By Siva

குற்றாலம் , மணிமுத்தாறு அருவிகளில் குளிக்க தடை: என்ன காரணம்?

தென்காசி மாவட்டம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக, குற்றால அருவிகளில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. மெயின் அருவி, ஐந்தருவி, புலியருவி மற்றும் சிற்றருவி என அனைத்து நீர்வீழ்ச்சிகளிலும் தண்ணீர் அபாயகரமான வேகத்தில் கொட்டுவதால், சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி குளிப்பதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது. 
 
இதேபோல், திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலும் மழை நீடிப்பதால் மணிமுத்தாறு அருவியில் குளிக்க வனத்துறை தடை விதித்துள்ளது. களக்காடு அருகே உள்ள திருக்குறுங்குடி மலை நம்பிகோயில் ஆற்றில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுவதால், பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் கோயிலுக்கு செல்லவும், ஆற்றில் இறங்கவும் வனத்துறையினர் கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர். 
 
மழைப்பொழிவு சீராகும் வரை இந்த தடை நீடிக்கும் என்றும், நீர்வரத்து குறைந்த பின்னரே சுற்றுலா பயணிகள் மீண்டும் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 
 
Edited by Siva

