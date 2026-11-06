அன்பில் மகேஷ்க்கு சிறையில் தான் தீபாவளி.. நவம்பர் 18 வரை காவல் நீட்டிப்பு..
முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு சட்டவிரோதமாக அங்கீகாரம் பெற்றுத் தர ரூ.400 கோடிக்கு மேல் லஞ்சம் வசூலித்த ஊழல் வழக்கில் கைதான முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸின் நீதிமன்றக் காவலை நவம்பர் 18 ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த அக்டோபர் 26 அன்று சென்னை மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்ட அன்பில் மகேஸ், புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். அவரது 15 நாள் நீதிமன்றக் காவல் இன்றுடன் நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து, சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி முன்பாகப் புழல் சிறையிலிருந்து காணொலி வாயிலாக அவர் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
விசாரணையை தொடர்ந்து, அன்பில் மகேஸின் காவலை நவம்பர் 18 வரை நீட்டித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார். மேலும், அவர் தாக்கல் செய்துள்ள பிணை மனு மீதான தீர்ப்பு வரும் நவம்பர் 10 ஆம் தேதி வழங்கப்படும் என்றும் சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.