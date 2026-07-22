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  4. Court Dismisses Senthil Balaji and Brother's Plea Against Interrogation and Arrest Fears
Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (15:49 IST)

செந்தில் பாலாஜி, அசோக் மனுக்கள் தள்ளுபடி.. கைது செய்ய காவல்துறை திட்டமா?

செந்தில் பாலாஜி
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (15:49 IST)
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எம்எல்ஏக்கள் பேரம் பேசிய வழக்கில் தங்களை விசாரணைக்கு அழைத்து துன்புறுத்தக் கூடாது என்றும், வேறொரு வழக்கில் கைது செய்ய தடை விதிக்கக் கோரியும் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் தாக்கல் செய்த புதிய மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. 
 
ஏற்கனவே குதிரை பேர வழக்கில் முன்ஜாமின் பெற்றிருந்தாலும், இன்னும் முறையாக சரணடைந்து முன்ஜாமின் பெறாத சூழலில் இத்தகைய கோரிக்கையை ஏற்க முடியாது என நீதிபதி தெரிவித்தார். மேலும், மற்ற வழக்குகளை பொறுத்தவரை முன்கூட்டியே இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதால் மனுதாரர்களுக்கு ஆதரவாக எந்த உத்தரவையும் பிறப்பிக்க முடியாது என்றும் நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது.
 
அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், வேறு சில வழக்குகளில் தங்களை கைது செய்யக் காவல்துறை திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக்குமாரை கைது செய்யக் காவல்துறை திட்டமிட்டுள்ளதாக வெளியாகி வரும் தகவல்கள் தமிழக அரசியல் வட்டட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
Edited by Siva
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