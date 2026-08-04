12 மணி வரை உதயநிதியை கைது செய்யக்கூடாது!.. உயர் நீதிமன்றம் தடை!...
திமுக சார்பில் தஞ்சையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி பேசியபோது முதல்வர் விஜயை, திரிஷாவுடன் இணைந்து மிகவும் ஆபாசமாக பேசியிருந்தார். அதற்கு தவெகவினர் மட்டுமில்லாமல் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர்.
ஒருபக்கம், உதயநிதி மீது தவெக சார்பில் திருச்சி கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து உதயநிதி மீது 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, உதயநிதியை கைது செய்யும் முயற்சியில் போலீசார் இறங்கியுள்ளனர். சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள உதயநிதியின் வீட்டிற்கு இன்று காலை 10 மணியளவில் போலீசார் சென்றபோது, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அங்கு வந்து காவல் அதிகாரிகளிடம் பேசினார். அவரை தொடர்ந்து சேகர்பாபு உள்ளிட்ட பலரும் உதயநிதியின் வீட்டிற்கு வந்தனர்.
ஒருபக்கம், உதயநிதியை கைதுக்கு தடை கேட்டு திமுக சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. நாளை சட்டசபை கூடவுள்ள நிலையில் உதயநிதி சட்டமன்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதை தடுப்பதற்காக இந்த கைது நடவடிக்கையை செய்துள்ளனர் என்பதால் இதை அவசர வழக்காக விசாரிக்கவேண்டும் என திமுக சார்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி இன்று மதியம் 12 மணி வரை உதயநிதி மீதான கைது நடவடிக்கையை நிறுத்தி வைக்குமாறு காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டார். 12 மணிக்கு மேல் இது தொடர்பாக நீதிமன்றம் விசாரிக்கும் எனத்தெரிகிறது.
ஒருபக்கம், உதயநிதியை கைதுக்கு தடை கேட்டு திமுக சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. நாளை சட்டசபை கூடவுள்ள நிலையில் உதயநிதி சட்டமன்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதை தடுப்பதற்காக இந்த கைது நடவடிக்கையை செய்துள்ளனர் என்பதால் இதை அவசர வழக்காக விசாரிக்கவேண்டும் என திமுக சார்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி இன்று மதியம் 12 மணி வரை உதயநிதி மீதான கைது நடவடிக்கையை நிறுத்தி வைக்குமாறு காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டார். 12 மணிக்கு மேல் இது தொடர்பாக நீதிமன்றம் விசாரிக்கும் எனத்தெரிகிறது.