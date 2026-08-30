கழுத்தை அறுத்து பிரியாணி அண்டாவில் ரத்தத்த பிடிச்சோம்.. கைதான கணவன் மனைவி வாக்குமூலம்..
கடந்த 5ம் தேதி சென்னையிலிருந்து டெல்லி சென்ற தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் ரத்தக்கரையுடன் இருந்த ஒரு சிவப்பு நிற சூட்கேஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அந்த சூட்கேஸில் ஒரு பெண்ணின் உடல் பாகங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தது. சிசிடிவி கேமரா மூலம் போலீசார் விசாரணை செய்ததில் ஒரு இளம் பெண்ணும், ஒரு வாலிபரும் அந்த சூட்கேஸை கொண்டு வந்து ரயீல் வைத்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது..
அதன்பின் அவர்கள் மின்சார ரயில் மூலம் கூடுவாஞ்சேரி சென்றதும் தெரியவந்தது
. அவர்களின் வீட்டை கண்டுபிடித்து போலீசார் அங்கு சென்றபோது அவர்கள் வீட்டில் இல்லை.. பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது வீட்டில் ஒரு பெண் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டு அவரின் உடல் பல துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டு பிரியாணி அண்டாவில் காய்கறிகள் மைதா மாவுடன் கலந்து வைக்கப்பட்டது தெரிய வந்தது..
விசாரணையில் இறந்து போன அந்த பெண்ணின் பெயர் ஹைதுல் நிஷா என்பதும் அவர்களை கொலை செய்தது மாணிக் லஸ்கர் மற்றும் அவரின் மனைவி பகவதி பாஜு என்பதும் தெரியவந்தது. அதோட அவர்கள் ஒடிசாவில் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு தனிப்படை போலீசார் அங்கு விரைந்து சென்றனர்..
தற்போது அவர்கள் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் கொலை செய்யப்பட ஒடிசா பெண் ஹைதுல் நிஷாவுடன் மாணிக் லஷ்கருடன் தகாத உறவில் இறந்ததால் அவர் கர்ப்பமாகியதாகவும், அதை கலைக்க சொன்ன போது மறுத்து தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள வலியுறுத்தியதால் கணவன் மாணிக் மற்றும் அவரது மனைவி இருவரும் சேர்ந்து அவரை கொலை செய்ததாகவும் கொலைக்கு பின் கழுத்தை வெட்டி பிரியாணி அண்டாவில் ரத்தத்தை பிடித்ததாகவும் அதிர்ச்சி வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார்கள்.
. அவர்களின் வீட்டை கண்டுபிடித்து போலீசார் அங்கு சென்றபோது அவர்கள் வீட்டில் இல்லை.. பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது வீட்டில் ஒரு பெண் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டு அவரின் உடல் பல துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டு பிரியாணி அண்டாவில் காய்கறிகள் மைதா மாவுடன் கலந்து வைக்கப்பட்டது தெரிய வந்தது..
விசாரணையில் இறந்து போன அந்த பெண்ணின் பெயர் ஹைதுல் நிஷா என்பதும் அவர்களை கொலை செய்தது மாணிக் லஸ்கர் மற்றும் அவரின் மனைவி பகவதி பாஜு என்பதும் தெரியவந்தது. அதோட அவர்கள் ஒடிசாவில் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு தனிப்படை போலீசார் அங்கு விரைந்து சென்றனர்..
தற்போது அவர்கள் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் கொலை செய்யப்பட ஒடிசா பெண் ஹைதுல் நிஷாவுடன் மாணிக் லஷ்கருடன் தகாத உறவில் இறந்ததால் அவர் கர்ப்பமாகியதாகவும், அதை கலைக்க சொன்ன போது மறுத்து தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள வலியுறுத்தியதால் கணவன் மாணிக் மற்றும் அவரது மனைவி இருவரும் சேர்ந்து அவரை கொலை செய்ததாகவும் கொலைக்கு பின் கழுத்தை வெட்டி பிரியாணி அண்டாவில் ரத்தத்தை பிடித்ததாகவும் அதிர்ச்சி வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார்கள்.