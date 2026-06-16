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ஓஎம்ஆர் - ஈசிஆர் இணைப்பு சாலை மட்டும் போட்டுட்டா 5 நிமிஷத்துல போயிடலாம்".. வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை..
சென்னை மாநகரின் மிக முக்கியமான இரு போக்குவரத்து நரம்புகளாக விளங்குபவை ஓஎம்ஆர் மற்றும் ஈசிஆர் சாலைகள் ஆகும். இந்த இரு முக்கிய சாலைகளையும் இணைக்கும் வகையில் திட்டமிடப்பட்ட இணைப்பு சாலைத்திட்டம், பல்வேறு காரணங்களால் பல ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது வாகன ஓட்டிகளிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
"இந்த ரோடு மட்டும் முழுமையாக போட்டு முடிக்கப்பட்டால், நாங்கள் வெறும் 5 நிமிடத்தில் ஓஎம்ஆர் பகுதியிலிருந்து ஈசிஆர் பகுதிக்கு சென்று சேர்ந்துவிடலாம். ஆனால், தற்போது முறையான இணைப்புச்சாலை இல்லாததால், சுற்றிக்கொண்டு செல்ல வேண்டியுள்ளது. இதனால் வெறும் சில கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடக்கவே 1 மணி நேரம் வரை ஆகிறது" என்று அப்பகுதி வாகன ஓட்டிகள் தங்களின் குமுறல்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தற்போது நிலவும் இந்த மோசமான போக்குவரத்து நெரிசலால் தினசரி அலுவலகம் செல்வோர், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். மேலும், மாற்று வழிகளில் செல்லும்போது எரிபொருள் வீணாவதுடன் நேரமும் பெருமளவில் வீணாகிறது.
எனவே, மக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, நீண்ட காலமாக தாமதமாகி வரும் இந்த ஓஎம்ஆர் - ஈசிஆர் இணைப்புச் சாலை திட்டப் பணிகளைத் தமிழக அரசு விரைந்து முடித்து, போக்குவரத்திற்கு திறந்து விட வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Edited by Siva