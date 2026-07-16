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சென்னை மாநகராட்சியில் ஊழல் தடுப்பு அதிரடி: 4 மூத்த அதிகாரிகள் உட்பட 6 பேர் சஸ்பெண்ட்!
சென்னை மாநகராட்சியில் லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் முறைகேடு புகார்களுக்கு ஆளான 4 மூத்த அதிகாரிகள் உட்பட 6 பேரை மாநகராட்சி நிர்வாகம் அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளது.
வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி பணம் பெறுதல், பொது நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு புகார்களின் அடிப்படையில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இவர்கள் மீது துறை ரீதியான விசாரணைக்கும், வழக்குப்பதிவு செய்யவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, 9 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மருத்துவ உபகரணங்களை வாங்கியதில் போலியான ரசீதுகளை சமர்ப்பித்து முறைகேடு செய்ததாக டாக்டர் தேவிகலா என்பவர் கடந்த ஜூலை 9-ஆம் தேதி சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். அதனை தொடர்ந்து, புதிய கட்டிடம் ஒன்றின் உரிமையாளரிடம் 2.5 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்ட புகாரில், மாதவரம் மண்டல உதவி செயற்பொறியாளர் ஆனந்தராவ் என்பவர் ஜூலை 10-ஆம் தேதி சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.
சென்னை மாநகராட்சியில் அடுத்தடுத்து லஞ்சம் மற்றும் முறைகேடு புகார்களில் சிக்கிய அதிகாரிகள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு வருவது மாநகராட்சி ஊழியர்கள் மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஊழலுக்கு எதிராக மாநகராட்சி எடுத்து வரும் இந்த கடுமையான நடவடிக்கைகள் பொதுமக்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.
Edited by Siva
பழனி கோயில் நில விவகாரம்: திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!
பழனி கோயில் மடத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தை தனியாருக்கு மாற்றி பத்திரப்பதிவு செய்த விவகாரத்தில், திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் சசிகலா அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் இந்த சஸ்பெண்ட் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். இத்துறையில் தவறு செய்தது யாராக இருந்தாலும், அது அமைச்சராகவே இருந்தாலும் இந்த அரசு அவர்களை காப்பாற்றாது என்று அரசு தரப்பில் மிக உறுதியாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குழந்தைகள் மற்றும் பாராசிட்டமால் மருந்துகளில் ஆல்கஹால்? தமிழக சுகாதாரத் துறை விளக்கம்!
குழந்தைகளுக்கான மருந்துகளிலும், பாராசிட்டமால் மருந்துகளிலும் ஆல்கஹால் பயன்படுத்தப்படுவது குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் வதந்திகளுக்கு தமிழக சுகாதாரத் துறை முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. மருந்துகளில் ஆல்கஹால் சரியான மற்றும் பாதுகாப்பான விகிதத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும், பொதுமக்கள் வீண் வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.