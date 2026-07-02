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ஒரே வருடத்தில் பல்லிளித்த திருவிக பேருந்து நிலையம்.. கொதிப்படையும் பயணிகள்..

திரு வி கா நகர்
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (09:06 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (09:02 IST)
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சென்னை திருவிக நகரில் திறந்து வைக்கப்பட்டு ஓராண்டு கூட நிறைவடையாத  புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பல்வேறு குறைபாடுகள் தற்போது பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது, திரு. வி. க. நகரில் சுமார் 6.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட இந்த புதிய பேருந்து நிலையம் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
 
ஆனால்,  இந்த பேருந்து நிலையம், முறையான பராமரிப்பு இல்லாததாலும் அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தாலும் மிகக் குறுகிய காலத்திலேயே சீரழிந்து வருவதாகப் பயணிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். குறிப்பாக, பேருந்து நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த அலங்கார விளக்குகள் அனைத்தும் ஒவ்வொன்றாகச் செயலிழந்து வருகின்றன. அங்கு பொருத்தப்பட்ட விளக்குகள் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்கள் அனைத்தும் மிகவும் தரம் குறைந்தவையாக இருப்பதாகப் பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
 
பொதுமக்களின் வரிப்பணத்தை வீணடிக்கும் வகையில் இந்த தரமற்ற கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொண்ட ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் இதற்குத் துணையாக இருந்த கடந்த திமுக ஆட்சியின் அதிகாரிகள் மீது தற்போதைய தவெக அரசு உடனடியாகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், பேருந்து நிலையத்தை உடனடியாகச் சீரமைக்க வேண்டும் என்றும் பயணிகள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

ஒரே வருடத்தில் பல்லிளித்த திருவிக பேருந்து நிலையம்.. கொதிப்படையும் பயணிகள்..

ஒரே வருடத்தில் பல்லிளித்த திருவிக பேருந்து நிலையம்.. கொதிப்படையும் பயணிகள்..சென்னை திருவிக நகரில் திறந்து வைக்கப்பட்டு ஓராண்டு கூட நிறைவடையாத புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பல்வேறு குறைபாடுகள் தற்போது பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது, திரு. வி. க. நகரில் சுமார் 6.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட இந்த புதிய பேருந்து நிலையம் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.

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