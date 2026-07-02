தொடர்புடைய செய்திகள்
- அம்மாவின் ஆட்சியை விட நல்லாட்சி தரும் விஜய்.. தவெகவில் இணையும் விஜயபாஸ்கர் ஆதரவாளர்கள் கருத்து...
- த.வெ.க எம்.எல்.ஏ-வுக்கு ரூ.35 கோடி பேரம்: செந்தில் பாலாஜி, அசோக் குமார் மீது பாய்ந்தது வழக்கு..
- 200 பேருந்துகளில் சென்னைக்கு குவிந்த விஜயபாஸ்கர் ஆதரவு.. இன்று தவெகவில் இணைகிறார்...
- முதல்வர் விஜய் மீது ஊழல் வழக்கு பதியக் கோரி ஆளுநருக்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி கடிதம்!
- அம்மாவையும் கொல்ல நினைச்சேன்!.. முடியல!.. திமுக பிரமுகர் வெளியிட்ட பகீர் வீடியோ!...
ஒரே வருடத்தில் பல்லிளித்த திருவிக பேருந்து நிலையம்.. கொதிப்படையும் பயணிகள்..
சென்னை திருவிக நகரில் திறந்து வைக்கப்பட்டு ஓராண்டு கூட நிறைவடையாத புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பல்வேறு குறைபாடுகள் தற்போது பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது, திரு. வி. க. நகரில் சுமார் 6.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட இந்த புதிய பேருந்து நிலையம் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
ஆனால், இந்த பேருந்து நிலையம், முறையான பராமரிப்பு இல்லாததாலும் அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தாலும் மிகக் குறுகிய காலத்திலேயே சீரழிந்து வருவதாகப் பயணிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். குறிப்பாக, பேருந்து நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த அலங்கார விளக்குகள் அனைத்தும் ஒவ்வொன்றாகச் செயலிழந்து வருகின்றன. அங்கு பொருத்தப்பட்ட விளக்குகள் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்கள் அனைத்தும் மிகவும் தரம் குறைந்தவையாக இருப்பதாகப் பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
பொதுமக்களின் வரிப்பணத்தை வீணடிக்கும் வகையில் இந்த தரமற்ற கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொண்ட ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் இதற்குத் துணையாக இருந்த கடந்த திமுக ஆட்சியின் அதிகாரிகள் மீது தற்போதைய தவெக அரசு உடனடியாகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், பேருந்து நிலையத்தை உடனடியாகச் சீரமைக்க வேண்டும் என்றும் பயணிகள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Edited by Siva
ஒரே வருடத்தில் பல்லிளித்த திருவிக பேருந்து நிலையம்.. கொதிப்படையும் பயணிகள்..
சென்னை திருவிக நகரில் திறந்து வைக்கப்பட்டு ஓராண்டு கூட நிறைவடையாத புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பல்வேறு குறைபாடுகள் தற்போது பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது, திரு. வி. க. நகரில் சுமார் 6.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட இந்த புதிய பேருந்து நிலையம் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
4 முன்னாள் அமைச்சர்கள், 8 முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள்.. இன்று தவெகவில் இணைபவர்களின் லிஸ்ட்..
அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைய உள்ளதால் தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்படைந்துள்ளது. தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்த இந்த சீனியர் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா முன்னிலையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு கட்சியில் இணைகின்றனர். இதற்காகத் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து தொண்டர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகச் சென்னைக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
அம்மாவின் ஆட்சியை விட நல்லாட்சி தரும் விஜய்.. தவெகவில் இணையும் விஜயபாஸ்கர் ஆதரவாளர்கள் கருத்து...
த.வெ.க எம்.எல்.ஏ-வுக்கு ரூ.35 கோடி பேரம்: செந்தில் பாலாஜி, அசோக் குமார் மீது பாய்ந்தது வழக்கு..
200 பேருந்துகளில் சென்னைக்கு குவிந்த விஜயபாஸ்கர் ஆதரவு.. இன்று தவெகவில் இணைகிறார்...
புதுக்கோட்டை மற்றும் கரூர் மாவட்டங்கள் இன்று அதிரடி அரசியல் திருப்பத்தை கண்டுள்ளன. அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரின் தீவிர ஆதரவாளர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் திரளாக திரண்டு தமிழக வெற்றி கழகத்தில் தங்களை இணைத்து கொள்ள வந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.