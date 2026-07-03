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Last Modified: Friday, 3 July 2026 (15:45 IST)

தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க 180 கோடி!.. கார்ப்பரேட் கம்பெனி யார்?.. பரபர அப்டேட்

vijay
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (15:45 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (15:47 IST)
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தமிழகத்தில் தற்போது அமைந்துள்ள தவெக ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக சிலர் ஊத்தங்கரை எம்.எல்.ஏ இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசியதாக சமீபத்தில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. திமுக சார்பில் சட்டசபையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக நம்பிக்கை தீர்மானம் கொண்டு வருவதாகவும் அதற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தால் ரூ.35 கோடி தருவதாகவும் ஊத்தங்கரை தவெக எம்.எல்.ஏ இளையராஜாவிடம் சிலர் பேரம் பேசியிருக்கிறார்கள். இதையடுத்து அவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இது தொடர்பாக திருநாவுக்கரசு உள்ளிட்ட சிலரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இந்த திருநாவுக்கரசு செந்தில் பாலாஜிக்கு நெருக்கமானவர் என்பதால் இந்த விஷயத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் ஆகியோருக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக போலீசார் சந்தேகிக்கிறார்கள். தற்போது அவர்களை போலீசார் தேடி வந்த நிலையில் அவர்கள் இருவரும் தற்போது தலைமுறைவாகிவிட்டனர்.


தற்போது வரை திருநாவுக்கரசு, நரேஷ், தியாகராஜன், ரமேஷ், கார்த்திக் என 5 பேரை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள். இந்நிலையில்தான் இந்த பேரத்திற்காக ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனம் 180 கோடி வரை ஒதுக்கியதாக அவர்கள் ஐந்து பேரும் போலிசாரிடம் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார்கள். கிண்டியில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு தவெக எம்.எல்.ஏக்களை வரவழைத்து அவர்களிடம் பேரம் நடத்த அவர்கள் திட்டமிட்டிருந்ததாக வாக்குமூலத்தில் கூறியுள்ளனர்.

ஆனால், விஷயம் வெளியே கசிந்ததால் பாதியிலேயே நட்சத்திர ஓட்டல் அறையை காலி செய்துவிட்டதாக அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். சம்பந்தப்பட்ட கார்ப்பரேட் நிறுவனத்தை கண்டுபிடித்துவிட்டதாகவும், அவர்களிடம் விரைவில் விசாரணை நடக்கும் எனவும் போலீஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விவகாரம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

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