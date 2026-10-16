காங்கிரஸ் - திமுக.. மாநில அளவில் எதிர்க்கட்சிகள்.. தேசிய அளவில் கூட்டணி கட்சிகள்.. கார்த்தி சிதம்பரம்...
மாநில அளவில் அரசியல் கட்சிகளுக்கிடையே போட்டிகள் நிலவினாலும், தேசிய அளவில் நாட்டின் நலனுக்காக ஒருங்கிணைந்து செயல்பட முடியும் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.
செங்கல்பட்டில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், கேரளாவில் காங்கிரஸும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் மாநில அளவில் எதிரெதிர் துருவங்களாக மோதிக்கொண்டாலும், தேசிய அரசியலில் இணைந்து செயல்படுவதை உதாரணம் காட்டினார். அரசியல் முதிர்ச்சியோடு அணுகினால் இது சாத்தியமே என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
சமீபத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட SIR நடவடிக்கை குறித்து பேசிய அவர், பீகார் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் இதன் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது என்றும், தமிழகத்தில் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாகவே உணரப்படுவதாகவும் கூறினார். காங்கிரஸ் ஒரு அகில இந்திய கட்சி என்பதால் நாட்டின் அனைத்து மாநில நிலவரங்களையும் உணர்ந்து செயல்படுவதாக தெரிவித்தார்.
மேலும், தேர்தலில் வெற்றி பெறுவோம் என்று அனைத்து கட்சிகளும் கூறுவது இயல்பான ஒன்றுதான் என்றும், தமிழக முதலமைச்சரின் ஆந்திர பயணத்திற்கு அரசியல் சாயம் பூச கூடாது என்றும் தெளிவுபடுத்தினார். ஒரு மாநில முதல்வர் மற்றொரு மாநிலத்திற்கு செல்லும்போது மரியாதையுடனும் ராஜதந்திர ரீதியாகவும் வரவேற்பு அளிக்கப்படுவது வழக்கமான நடைமுறை என்றும், பக்கத்து மாநிலங்களுடன் நமக்கு எந்த பகையும் இல்லை என்றும் அவர் கூறினார்.