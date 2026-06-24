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சிறுமிகளை தவறான எண்ணத்துடன் தொட்டாரா? அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மீது திமுக புகார்...
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது அடுத்தடுத்த பரபரப்புகளுக்குப் பஞ்சமில்லாமல் நகர்ந்து வரும் வேளையில், தற்போதைய உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மீது காவல் துறையில் திடுக்கிடும் புகார் ஒன்று அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மேலூரில் நடைபெற்ற மாரத்தான் ஓட்டப் பந்தயத்தின் போது, அங்கு ஓடிய சிறுமிகளின் காலை அமைச்சர் பிடித்து விட்டதாகவும், அநாகரிகமான முறையில் அவர்களை தவறாக தொட்டுப் பேசியதாகவும் இந்த விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, திமுக சட்டப்பிரிவு உறுப்பினரும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞருமான சரண்யா நடராஜன் அவர்கள் காவல் துறையில் அதிகாரப்பூர்வமாக புகார் மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார். அந்தப் புகார் மனுவில், சிறுமிகளிடம் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் நடந்து கொண்ட விதம் அநாகரிகமானது என்றும், சட்டப்படி அவர் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
மேலும், இந்த விவகாரத்தின் தீவிரத்தன்மை கருதி, இந்த புகார் மனுவானது தமிழ்நாடு டிஜிபி சிங்கப்பெண் மற்றும் சிறப்பு அதிரடிப்படை ஐஜி ஆகியோருக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஒட்டுமொத்த அரசியல் வட்டாரத்திலும் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த விவகாரத்தில், காவல் துறை அடுத்து என்ன மாதிரியான சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை எடுக்கப் போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
Edited by Siva
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தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்திற்கு விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி? என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை?
தமிழக அரசு புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்காக பாராட்டும் வகையில் "தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்" என்ற புதிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க மக்கள் நலத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் எவ்வித பாலின பாகுபாடும் இன்றி இலவசமாக தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்திற்காக அரசு ரூ.753 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதுடன், ஆண்டுக்கு 450 கிலோ தங்கம் கொள்முதல் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது.