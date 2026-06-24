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Last Updated : Wednesday, 24 June 2026 (18:02 IST)

சிறுமிகளை தவறான எண்ணத்துடன் தொட்டாரா? அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மீது திமுக புகார்...

தமிழ்நாடு
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (17:56 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (18:02 IST)
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தமிழக அரசியல் களம் தற்போது அடுத்தடுத்த பரபரப்புகளுக்குப் பஞ்சமில்லாமல் நகர்ந்து வரும் வேளையில், தற்போதைய உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மீது காவல் துறையில் திடுக்கிடும் புகார் ஒன்று அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மதுரை மேலூரில் நடைபெற்ற மாரத்தான் ஓட்டப் பந்தயத்தின் போது, அங்கு ஓடிய சிறுமிகளின் காலை அமைச்சர் பிடித்து விட்டதாகவும், அநாகரிகமான முறையில் அவர்களை தவறாக தொட்டுப் பேசியதாகவும் இந்த விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.
 
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, திமுக சட்டப்பிரிவு உறுப்பினரும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞருமான சரண்யா நடராஜன் அவர்கள் காவல் துறையில் அதிகாரப்பூர்வமாக புகார் மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார். அந்தப் புகார் மனுவில், சிறுமிகளிடம் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் நடந்து கொண்ட விதம் அநாகரிகமானது என்றும், சட்டப்படி அவர் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
மேலும், இந்த விவகாரத்தின் தீவிரத்தன்மை கருதி, இந்த புகார் மனுவானது தமிழ்நாடு டிஜிபி சிங்கப்பெண் மற்றும் சிறப்பு அதிரடிப்படை ஐஜி ஆகியோருக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
ஒட்டுமொத்த அரசியல் வட்டாரத்திலும் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த விவகாரத்தில், காவல் துறை அடுத்து என்ன மாதிரியான சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை எடுக்கப் போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
 
Edited by Siva
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