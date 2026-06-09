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ஹோட்டல் பிரியாணியில் பூச்சி!.. வாலிபருக்கு அடிச்ச லக்கி பிரைஸ்!..
இந்தியா முழுவதும் உள்ள மக்களால் அதிகம் விரும்பி சாப்பிடப்படும் மதிய உணவாக பிரியாணி இருக்கிறது. இந்தியாவில் டோர் டெலிவரி செய்யும் மொபைல் உணவு ஆப்களில் பிரியாணிதான் அதிக எண்ணிக்கையில் ஆர்டர் கொடுக்கப்படுகிறது. அதுவும் சென்னை, கோவை, பெங்களூர், ஹைதராபாத் போன்ற பெரு நகரங்களில் வசிக்கும் பலரும் மதிய உணவாக பிரியாணி சாப்பிடுகிறார்கள். இது ஒரு கலாச்சாரமாகவே மாறிவிட்டது.. ஒரு பிரியாணியின் விலை ஹோட்டலை பொறுத்து 100 முதல் 300 வரை விற்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில்தான் சாப்பிட சென்ற இடத்தில் பிரியாணியில் இருந்த பூச்சி காரணமாக ஒருவருக்கு ஒரு சூப்பர் ஆஃபர் கிடைத்திருக்கிறது. புதுச்சேரியில் உள்ள உணவகம் ஒன்றில் ஒருவர் பிரியாணி சாப்பிட போயிருக்கிறார். அப்போது அவருக்கு வைக்கப்பட்ட பிரியாணியில் ஒரு பூச்சி செத்து கிடந்திருக்கிறது. இதைப்பற்றி அவர் கேட்டதற்கு ஹோட்டல் நிர்வாகம் சரியாக பதிலளிக்கவில்லை.
அதில், கோபமடைந்த அவர் நுகர்வோர் ஆணையத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இதையடுத்து அவருக்கு அந்த ஹோட்டல் நிறுவனம் ரூ.10 ஆயிரம் இழுப்பீடு கொடுக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதோடு அடுத்த 5 வாரங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தலா இரண்டு என மொத்தம் 10 பிளேட் பிரியாணியை அவருக்கு இலவசமாக வழங்க வேண்டும் என ஹோட்டல் நிர்வாகத்திற்கு நுகர்வோர் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவிட்டிருக்கிறது.
ஆசிரியர்கள் பணிமாறுதல்.. விண்ணப்ப தேதி மற்றும் கலந்தாய்வு குறித்த தகவல்...!
தமிழக பள்ளிக்கல்வி மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்ககங்களின் கீழ் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான பணி நிரவல் மற்றும் பணி மாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதன்படி, தகுதியுள்ள ஆசிரியர்கள் தங்களின் இடமாறுதல் கோரிக்கைகளுக்காக வரும் ஜூன் 15 முதல் ஜூலை 17 வரை ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது.
ஊழல் பெரும் அளவில் குறைஞ்சிருக்கு.. ஆனால் அதிகாரிகள் இன்னும் மாறவில்லை: அன்புமணி
தமிழகத்தில் தற்போதைய தவெக ஆட்சியில் மிக நல்ல மாற்றம் தென்படுவதாகவும், முந்தைய காலங்களை விட ஊழல் பெருமளவில் குறைந்திருப்பதாகவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பாராட்டியுள்ளார். புதிய அரசு பொறுப்பேற்று இன்னும் ஒரு மாதம் கூட நிறைவடையாத நிலையில், அவர்களின் செயல்பாடுகளை முழுமையாக மதிப்பிட அரசுக்குக் கூடுதல் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.