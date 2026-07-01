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தமிழக வெற்றி கழக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி? செந்தில் பாலாஜி தம்பி அசோக்கை தேடும் போலீஸ்!

senthil balaji
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (14:22 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (14:20 IST)
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தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியை பலவீனப்படுத்தவும், அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்கவும் முயற்சி நடந்ததாக எழுந்துள்ள பரபரப்பு புகாரை தொடர்ந்து, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் தம்பி அசோக் குமாரை சென்னை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் திடீர் புயலை கிளப்பியுள்ளது.
 
சமீபத்தில் அசோக் குமாரின் இல்லத்தில் காவல்துறையினர் நடத்திய அதிரடி சோதனையில், ஆட்சி கவிழ்ப்பு சதி திட்டத்திற்குத் தொடர்புடைய சில மிக முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தவெக எம்.எல்.ஏ.க்களை தொடர்பு கொண்டு, குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட முயன்றதற்கான ஆதாரங்கள் இதில் சிக்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனை தொடர்ந்தே அவரை உடனடியாக கைது செய்ய போலீஸ் வலைவீசியுள்ளது.
 
செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் ஆகிய இருவர் மீதும் இந்த கூட்டு சதி புகார் பாய்ந்துள்ள நிலையில், அசோக் குமார் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
ஏற்கனவே பல்வேறு வழக்குகளில் தொடர்புடைய அசோக், தற்போது தலைமறைவாக உள்ளதாக தெரிகிறது. தவெக அரசுக்கு முட்டுக்கட்டை போட எதிர்க்கட்சி பிரமுகர்கள் பின்னணியில் இருந்து செயல்படுகிறார்களா என்ற கோணத்திலும் தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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