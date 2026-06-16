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புதுச்சேரியிலும் தொடரும் காங்கிரஸ் - தவெக கூட்டணி: அடுத்தது கேரளா, ஆந்திரா , கர்நாடகாவா?
புதுச்சேரி மாநில அரசியல் களம் தற்போது புதிய திருப்பங்களைச் சந்தித்து வரும் வேளையில், காங்கிரஸ் மற்றும் தமிழக வெற்றி கழகம் இடையேயான அரசியல் உறவு குறித்து மிக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரான வைத்திலிங்கம் செய்தியாளர்களை சந்தித்து தற்போதைய அரசியல் நிலவரங்கள் குறித்து விரிவான பேட்டி ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
அந்தப் பேட்டியின் போது, அண்டை மாநிலமான தமிழ்நாட்டை போலவே புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலும் காங்கிரஸ் மற்றும் தமிழக வெற்றி கழகம் இடையேயான பலமான கூட்டணி எவ்வித தொய்வுமின்றி தொடர்ந்து நீடிக்கிறது என்பதை அவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இரு கட்சிகளுக்கும் இடையிலான இந்த அரசியல் பிணைப்பு, வரும் காலங்களிலும் மக்கள் நலனை முன்னிறுத்தி ஒற்றுமையுடன் பயணிக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி மற்றும் பொதுமக்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் இரு கட்சிகளும் ஒரே நேர்கோட்டில் பயணிப்பதாக குறிப்பிட்ட வைத்திலிங்கம், இந்தக் கூட்டணி புதுச்சேரி மக்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஒரு வலுவான அரசியல் சக்தியாகத் திகழும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
இந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு புதுச்சேரி மாநிலத்தின் இரு கட்சி தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தையும், புதிய அரசியல் உத்வேகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva