விஜயின் வளர்ச்சி!.. அறிவாலாய கதவை தட்டுமா காங்கிரஸ்?!.. நடப்பது என்ன?..
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்துப்போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. மேலும் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவோடு விஜய் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார். மேலும், காங்கிரஸ், விசிக, முஸ்லீம் லீக் எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக 60 வருடங்களுக்கு பின் தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரசுக்கு இடம் கிடைத்திருக்கிறது. அதில் இரண்டு எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது..
கடந்த பல தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியில் இருந்தது. ஆனால் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் குரல் எழுப்பியது. ஆனால் அதற்கு சாத்தியம் இல்லை என திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் கைவிரித்து விட்டார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரசுக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டது..
அதில் 5 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது. தவெக ஆட்சியமைக்க மேலும் 8 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்கிற நிலையில் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியிலிர்நுது விலகி விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுத்தது. இந்நிலையில் தான் கடந்த சில நாட்களாகவே 2029 பாராளுமன்ற தேர்தலில் விஜய் பிரதமர் வேட்பாளர் என தவெகவினர் பேச துவங்கியிருக்கிறார்கள். அதிலும் சட்டசபையில் பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா ‘அடுத்த பிரதமர் தென்மாநிலங்கலில் இருந்து அதுவும் தமிழ் பேசும் ஒருவர் பிரதமராக வரவேண்டும்’ என பேசினர். இது காங்கிரசுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..
தவெக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் இருக்கிறது. அதோடு ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளர்.. தமிழ்நாட்டுக்கு விஜய் என்றால், டெல்லிக்கு ராகுல் காந்திதான், அப்படி இருக்கும்போது இப்படி பேசுவது முறையல்ல என காங்கிரஸ் சொன்னது.
அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளர் யார் என்கிற கருத்துக்கணிப்பில் விஜய்க்கு மூன்றாம் இடம் கிடைத்திருக்கிறது. அதாவது 9 சதவீத மக்கள் விஜயை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள். 9 சதவீதம் என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. வட மாநிலங்களில் உள்ள பலரும் விஜயை ஆதரிக்கிறார்கள் என்பதுதான் ஆச்சரியம்.
விஜயின் செல்வாக்கு உயர்ந்து வருவதால் மோடியோ, திமுகவோ பாதிக்கப்படுவதில்லை. காங்கிரஸ்தான் பாதிக்கப் போகிறது.. ஏனெனில் பாராளுமன்ற தேர்தலில் தவெக காங்கிரஸை கழட்டிவிட்டால் மீண்டும் அறிவாலயத்தின் கதவுகளைத்தான் காங்கிரஸ் தட்ட வேண்டும்.. திமுகவுக்கு ஒரு பிரதமர் முகமும் தேவைப்படும்.. எனவே நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடக்கும்போது திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் இணைந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதில்லை என்கிறார்கள் சிலர்..
அதேநேரம் 2029 பாராளுமன்ற தேர்தலில் தமிழகத்தில் தவெக பல தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்று பிரதமரை தேர்ந்தெடுக்கும் சக்தியாக மாறும்.. எனவே, தவெக கூட்டணியில்தான் காங்கிரஸ் இருக்கும் என்கிறார்கள் தவெக ஆதரவாளர்கள்..
அதில் 5 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது. தவெக ஆட்சியமைக்க மேலும் 8 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்கிற நிலையில் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியிலிர்நுது விலகி விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுத்தது. இந்நிலையில் தான் கடந்த சில நாட்களாகவே 2029 பாராளுமன்ற தேர்தலில் விஜய் பிரதமர் வேட்பாளர் என தவெகவினர் பேச துவங்கியிருக்கிறார்கள். அதிலும் சட்டசபையில் பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா ‘அடுத்த பிரதமர் தென்மாநிலங்கலில் இருந்து அதுவும் தமிழ் பேசும் ஒருவர் பிரதமராக வரவேண்டும்’ என பேசினர். இது காங்கிரசுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..
தவெக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் இருக்கிறது. அதோடு ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளர்.. தமிழ்நாட்டுக்கு விஜய் என்றால், டெல்லிக்கு ராகுல் காந்திதான், அப்படி இருக்கும்போது இப்படி பேசுவது முறையல்ல என காங்கிரஸ் சொன்னது.
அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளர் யார் என்கிற கருத்துக்கணிப்பில் விஜய்க்கு மூன்றாம் இடம் கிடைத்திருக்கிறது. அதாவது 9 சதவீத மக்கள் விஜயை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள். 9 சதவீதம் என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. வட மாநிலங்களில் உள்ள பலரும் விஜயை ஆதரிக்கிறார்கள் என்பதுதான் ஆச்சரியம்.