திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (10:16 IST)

காங்கிரஸ் குழப்பம் நீடிப்பு.. விஜய் எடுக்க போகும் அதிரடி முடிவு..!

vijay
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் தொடர் குழப்பங்களும், தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்யின் மர்மமான மௌனமும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
இதுவரை "வெயிட் அண்ட் வாட்ச்" பாணியை கடைப்பிடித்து வரும் நடிகர் விஜய், விரைவில் ஒரு அதிரடி முடிவை எடுக்கப் போவதாக தகவல்கள் கசிகின்றன. 
 
விஜய்யின் அடுத்தகட்ட நகர்வு என்பது வெறும் கூட்டணி குறித்ததாக மட்டும் இருக்காது, அது தமிழகத்தின் பாரம்பரிய அரசியல் சமன்பாடுகளை மாற்றியமைக்கும் ஒரு "மாஸ்டர் பிளானாக" இருக்கும் என தெரிகிறது. 
 
டெல்லிக்கும் சென்னைக்கும் இடையே காங்கிரஸ் ஊசலாடி கொண்டிருக்கும் வேளையில், விஜய் தனது விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ் மற்றும் இளைஞர் படை மூலம் களத்தில் இறங்க தயாராகிவிட்டார். இந்த குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் விஜய் எடுக்கும் அந்த ஒற்றை முடிவு, 2026 தேர்தலின் தலையெழுத்தையே மாற்றக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

‘பராசக்தி’ படத்தில் வரும் செழியன் கேரக்டர் நான் தான்: சீமான் பேட்டி..!

‘பராசக்தி’ படத்தில் வரும் செழியன் கேரக்டர் நான் தான்: சீமான் பேட்டி..!நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் மீண்டும் உருவான 'பராசக்தி' திரைப்படத்தை பார்த்த பிறகு, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் உணர்ச்சிகரமான பேட்டி ஒன்றை அளித்துள்ளார். "பராசக்தி படத்தில் வரும் செழியன் கதாபாத்திரம் நான்தான்" என்று அவர் கூறியிருப்பது அரசியல் மற்றும் திரைத்துறையினரிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொங்கலுக்கு போனவங்க திரும்பி வந்துட்டாங்க.. சென்னையில் கடும் போக்குவரத்து நெருக்கடி..!

பொங்கலுக்கு போனவங்க திரும்பி வந்துட்டாங்க.. சென்னையில் கடும் போக்குவரத்து நெருக்கடி..!செங்கல்பட்டு அடுத்த மகேந்திரா சிட்டி பகுதியில் இன்று காலை முதல் சுமார் 4 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்பதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

அம்பானி மாசம் எவ்ளோ கரண்ட் பில் கட்றாரு தெரியுமா?!.. ஷாக் ஆயிடுவீங்க!...

அம்பானி மாசம் எவ்ளோ கரண்ட் பில் கட்றாரு தெரியுமா?!.. ஷாக் ஆயிடுவீங்க!...உலக பணக்காரர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் முகேஷ் அம்பானி.

இன்னும் எத்தனை நாளுக்கு ஜனநாயகன் பத்தி பேசுவீங்க!.. கொந்தளித்த வானதி சீனிவாசன்!...

இன்னும் எத்தனை நாளுக்கு ஜனநாயகன் பத்தி பேசுவீங்க!.. கொந்தளித்த வானதி சீனிவாசன்!...கடந்த பல நாட்களாகவே ஜனநாயகன் படம் சென்சாரில் சிக்கியது தொடர்பாக தொடர்ந்து பலரும் விவாதித்து வருகிறார்கள்.

விஜய் ஒரு தொடை நடுங்கி!.. போட்டு பொளந்த ஜேம்ஸ் வசந்தன்...

விஜய் ஒரு தொடை நடுங்கி!.. போட்டு பொளந்த ஜேம்ஸ் வசந்தன்...விஜய் பொதுவாகவே அமைதியான சுபாவம் கொண்டவர். அதிகம் பேச மாட்டார்.. தனிமை விரும்பி..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com