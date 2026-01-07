புதன், 7 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 7 ஜனவரி 2026 (14:46 IST)

ஆட்சிகள் பங்கு உறுதியாக கேட்போம். கே.எஸ்.அழகிரி ஆவேச பேட்டி..!

ஆட்சிகள் பங்கு உறுதியாக கேட்போம். கே.எஸ்.அழகிரி ஆவேச பேட்டி..!
தமிழகத்தில் "ஆட்சியில் பங்கு" என்ற முழக்கம் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் வலுப்பெற்று வருகிறது. இது குறித்து பேசியுள்ள தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் கே.எஸ் அழகிரி, வரும் தேர்தலில் ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்பதைத் தனது கட்சி உறுதியாகக் கேட்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார். ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் வளர வேண்டும் என்று விரும்புவதும், அதிகாரத்தில் பங்கினை எதிர்பார்ப்பதும் ஜனநாயகத்தில் மிகவும் இயல்பான ஒன்று என்று அவர் விளக்கமளித்தார்.
 
ஏற்கனவே மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் ஆகியோர் இக்கோரிக்கையை முன்னெடுத்துள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 
 
திமுக ஒரு சிறந்த மற்றும் வலிமையான தலைமை கொண்ட கட்சி என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை என்றும், தொகுதிகளுக்காக பேரம் பேசுவதை விட, ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கேற்பதே முக்கியம் என்றும் அவர் கூறினார். 
 
அதிகாரப் பகிர்வு என்பது ஒவ்வொரு காங்கிரஸ் தொண்டனின் நீண்ட கால விருப்பம் என்று தெரிவித்த அவர், கட்சியை பலப்படுத்த இதுவே சரியான தருணம் என்றும் வலியுறுத்தினார். 
 
திமுக கூட்டணியில் இந்த அதிகார பகிர்வு கோரிக்கை வரும் நாட்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

