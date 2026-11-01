ரூ.3000ஐ தாண்டியது வணிக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை: இன்று முதல் அமல்!
ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை இன்று முதல் ரூ. 11 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன், பாரத் பெட்ரோலியம் மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் ஆகிய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சர்வதேச சந்தை நிலவரம் மற்றும் செலாவணி மாற்று விகிதத்திற்கு ஏற்ப, ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியன்று எரிபொருள் விலையை மாற்றியமைத்து வருகின்றன.
அந்த வகையில், இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய விலை அறிவிப்பின்படி, 19 கிலோ வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டரின் விலை ரூ. 11 உயர்த்தப்பட்டு, ரூ. 3,016.50-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த விலை உயர்வு உணவக உரிமையாளர்கள் மற்றும் வணிகர்களுக்குக் கூடுதல் நிதிப் சுமையை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
அதேவேளையில், பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் 14.2 கிலோ எடை கொண்ட வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. அது வழக்கம்போல் ரூ. 957.50 என்ற விலையிலேயே தொடர்கிறது. விமான எரிபொருள் விலையிலும் சர்வதேச தரநிலைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.