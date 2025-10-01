புதன், 1 அக்டோபர் 2025
Last Modified: புதன், 1 அக்டோபர் 2025 (10:23 IST)

வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு! மாத முதல் நாளே அதிர்ச்சி!

மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று சிலிண்டர்கள் விலை மாற்றம் செய்யப்படும் நிலையில் விலை உயர்ந்துள்ளது.

 

சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் கொள்முதலை கணக்கிட்டு பெட்ரோலிய நிறுவனங்களே மாதம்தோறும் சிலிண்டர்கள் விலையை நிர்ணயித்துக் கொள்ள மத்திய அரசு அனுமதித்துள்ளது. இந்நிலையில் மாதம்தோறும் வணிக கேஸ் மற்றும் வீட்டு கேஸ் சிலிண்டர்கள் விலை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது,

 

அதன்படி, இந்த மாதம் வணிக பயன்பாட்டிற்கான 19 கிலோ சிலிண்டர் விலை ரூ.16.50 உயர்ந்து ரூ.1,754.50 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது. கடந்த மாதம் வணிக சிலிண்டர் ரூ.1,738 க்கு விற்பனையாகி வந்தது. வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் இந்த மாதமும் எந்த மாற்றமும் இன்றி ரூ.868.50 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது.

 

பீகார் வாக்காளர் திருத்தம் நிறைவு! 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்!

பீகார் வாக்காளர் திருத்தம் நிறைவு! 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்!பீகாரில் நடந்து வந்த சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் நிறைவடைந்த நிலையில் 65 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 31 பேர் பலி, 147 பேர் படுகாயம்.. சேத விவரங்கள்!

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 31 பேர் பலி, 147 பேர் படுகாயம்.. சேத விவரங்கள்!மத்திய பிலிப்பைன்ஸில் நேற்று இரவு ரிக்டர் அளவில் 6.9 பதிவான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. செபு தீவுக்கு வடக்கே, 90,000 மக்கள் வசிக்கும் போகோ நகருக்கு அருகே நிலநடுக்கம் தாக்கியது. இந்த நிலநடுக்கத்தில் குறைந்தபட்சம் 31 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 147 பேர் காயமடைந்தனர். பலி எண்ணிக்கை உயரக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.

துபாய் ஷேக்கிற்கு பாலியல் பார்ட்னர் வேண்டும்.. மாணவியுடன் சாமியார் பேசிய வாட்ஸ் அப் உரையாடல்..!

துபாய் ஷேக்கிற்கு பாலியல் பார்ட்னர் வேண்டும்.. மாணவியுடன் சாமியார் பேசிய வாட்ஸ் அப் உரையாடல்..!கடவுள் என்று தன்னை தானே கூறிக்கொண்ட சாமியார் சைத்யானந்தா சரஸ்வதியின் கைது, அவர் இளம் மாணவிகளை பாலியல் பலாத்காரம் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த வாட்ஸ்அப் உரையாடல்கள் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எண்ணூர் அனல்மின் நிலையத்தில் பயங்கர விபத்து: 9 தொழிலாளர்கள் பலி.. பிரதமர் நிவாரணம் அறிவிப்பு

எண்ணூர் அனல்மின் நிலையத்தில் பயங்கர விபத்து: 9 தொழிலாளர்கள் பலி.. பிரதமர் நிவாரணம் அறிவிப்புவடசென்னை அனல்மின் நிலையத்தின் விரிவாக்க பணியின் கட்டுமான தளத்தில் நிகழ்ந்த பெரும் விபத்தில் 9 தொழிலாளர்கள் பலியாகினர், மேலும் பத்து பேர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவம் எண்ணூர் பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஹமாஸ் அமைப்புக்கு 4 நாட்கள் கெடு விதித்த டிரம்ப்.. விளைவுகள் கடுமையாக இருக்கும் என எச்சரிக்கை..!

ஹமாஸ் அமைப்புக்கு 4 நாட்கள் கெடு விதித்த டிரம்ப்.. விளைவுகள் கடுமையாக இருக்கும் என எச்சரிக்கை..!அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், இஸ்ரேல் மற்றும் காசா போரை நிறுத்த பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்த நிலையில், இஸ்ரேல் அதிபர் நெதன்யாகு போரை நிறுத்த ஒப்புக்கொண்டார். ஆனால், ஹமாஸ் அமைப்பு போரை நிறுத்த ஒப்புக்கொள்ளாமல் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி கொண்டிருக்கும் நிலையில், ஹமாஸுக்கு அதிபர் டிரம்ப் 4 நாட்கள் கெடு விதித்துள்ளார்.

