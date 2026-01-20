எடையை குறைக்க யுடியூப் பார்த்து வெங்காரம் சாப்பிட்ட கல்லூரி மாணவி பலி!.. மதுரையில் சோகம்!...
இப்போதெல்லாம் எதைப்பற்றிய தகவல் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானாலும் யுடியூபை பார்க்கும் பழக்கம் பலருக்கும் வந்திருக்கிறது. ஆனால் அவை எல்லாமே உண்மையானது என சொல்லிவிட முடியாது. குறிப்பாக சமையல், உடல்நலம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் போன்றவற்றிற்கு பலரும் கூகுளையும், யுடியூப்பையும் பார்த்து சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். இது ஆபத்தானது என மருத்துவர் எச்சரிக்கிறார்கள்.
இந்நிலையில், உடல் எடையை குறைப்பதற்காக யூடியூபை பார்த்து நாட்டு மருந்து கடையில் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்ட ஒரு இளம் பெண் மரணமடைந்த சம்பவம் மதுரையில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. மதுரை செல்லூர்மீனாம்பாள்புரத்தை சேர்ந்த வேல்முருகன் என்பவரின் மகள் கலையரசி(19). இவர் மதுரையில் உள்ள ஒரு தனியார் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.
இவருக்கு உடல் பருமனை குறைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இருந்தது. எனவே சில youtube வீடியோக்களை பார்த்துவிட்டு கீழமாசி வீதியில் உள்ள நாட்டு மருந்து கடைக்கு சென்று வெங்காரம் என்கிற பொருளை வாங்கி சாப்பிட்டிருக்கிறார். சிறிது நேரத்தில் அவருக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட அருகில் இருந்த தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். சிகிச்சை முடிந்த வீடு திரும்பிய் கலையரசிக்கு இரவில் மீண்டும் உடல் நலக் குறைவு ஏற்பட்டது. ஆனால் மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் அவர் உயிர் இழந்தார்.
இதையடுத்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசர் அவர் மருந்து வாங்கி சாப்பிடட நாட்டு மருந்து கடைக்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர். மேலும் ‘எல்லா மருந்துகளும் எல்லாரின் உடலுக்கும் பொருந்தாது.. யுடியூப் பார்த்துவிட்டு மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. மருத்துவர்களிடம் ஆலோசிக்க வேண்டும்.. அதுவே பாதுகாப்பானது’ என அவர்கள் அறிவுரை செய்திருக்கிறார்கள்.