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உலகின் முன்னணி நிறுவனங்களின் வருகை.. இரண்டாம் கட்ட தொழில்நுட்ப மையமாக உருவெடுக்கும் கோவை!
இந்தியாவின் முன்னணி இரண்டாம் கட்ட உலகளாவிய திறன் மைய நகரமாக கோயம்புத்தூர் தனது நிலையை தொடர்ந்து வலுப்படுத்தி வருகிறது. இதற்கு சான்றாக, சமீபத்திய காலங்களில் மிக அதிவேகமாக கட்டி முடிக்கப்பட்ட ஒரு மில்லியன் சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட 'எஸ்விபி டெக் பார்க்' தற்போது முழுமையாக நிரம்பும் நிலையை எட்டியுள்ளது. இங்கு இன்னும் ஒரே ஒரு தளம் மட்டுமே காலியாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த அதிநவீன டெக் பார்க்கில் இந்தியாவின் மற்றும் உலகின் முன்னணி நிறுவனங்கள் தங்களது அலுவலகங்களை திறந்துள்ளன. இதில் இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனம் 9 தளங்களையும், ஃபோர்டு பிசினஸ் சொல்யூஷன்ஸ் 3 தளங்களையும், டெலாய்ட் மற்றும் மஹிந்திரா நிறுவனங்கள் தலா 2 தளங்களையும், ஈபாம் நிறுவனம் 1 தளத்தையும் ஆக்கிரமித்துள்ளன.
முன்னணி நிறுவனங்களின் இந்த அசுரத்தனமான வருகை, கோவையில் 'கிரேடு ஏ' தரத்திலான பிரீமியம் அலுவலக இடங்களுக்கான தேவையை துல்லியமாக காட்டுகிறது. ஐடி மற்றும் ஜிசிசி சுற்றுச்சூழல் வேகமாக வளர்ந்து வருவதால், எஸ்விபி டெக் பார்க் தனது அடுத்தகட்ட விரிவாக்க பணிகளை திட்டமிட வேண்டிய சரியான தருணம் இதுவாகும். கோவையின் இந்த வளர்ச்சி தமிழகத்தின் பொருளாதாரத்திற்குப் பெருமை சேர்க்கிறது.
Edited by Siva
ஈரான் மீது 2-வது நாளாக தாக்குதலை தொடங்கியது அமெரிக்க ராணுவம்! பங்குச்சந்தை இன்றும் ஆட்டம் காணுமா?
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் பதற்றம் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், ஈரான் மீது அமெரிக்க ராணுவம் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக தனது வான்வழி தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளது. ஈரானுடனான ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வந்ததாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்த சில மணி நேரங்களிலேயே இந்த அதிரடி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்போது தான் சரியான வேலையை பார்க்கும் CMDA.. விஜய் ஆட்சியில் நடந்த உருப்படியான விஷயம்...
சென்னை பெருநகரப் பகுதியின் எதிர்கால வளர்ச்சியை 2046 ஆம் ஆண்டுவரை வழிநடத்தும் நோக்கில், சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் தனது 3-வது பெருந்திட்டத்திற்கான வரைவுப் முன்மொழிவுகள் குறித்த கலந்தாலோசனைகளைத் தீவிரமாகத் தொடங்கியுள்ளது. சென்னை மாநகராட்சி , மெட்ரோவாட்டர், காவல் மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு அமைப்புகளுடன் இந்த ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
உலகின் முன்னணி நிறுவனங்களின் வருகை.. இரண்டாம் கட்ட தொழில்நுட்ப மையமாக உருவெடுக்கும் கோவை!
இந்தியாவின் முன்னணி இரண்டாம் கட்ட உலகளாவிய திறன் மைய நகரமாக கோயம்புத்தூர் தனது நிலையை தொடர்ந்து வலுப்படுத்தி வருகிறது. இதற்கு சான்றாக, சமீபத்திய காலங்களில் மிக அதிவேகமாக கட்டி முடிக்கப்பட்ட ஒரு மில்லியன் சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட 'எஸ்விபி டெக் பார்க்' தற்போது முழுமையாக நிரம்பும் நிலையை எட்டியுள்ளது. இங்கு இன்னும் ஒரே ஒரு தளம் மட்டுமே காலியாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
திமுகவின் நீதிமன்ற தோல்வியும் சீமானின் அறிக்கையும்: திமுகவின் அரசியல் வியூகமா?
கரூர் கூட்டநெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என்ற தமிழக அரசின் அறிவிப்பை நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். வரவிருக்கும் கரூர் இடைத்தேர்தலை மனதில் வைத்தே, வாக்குவேட்டைக்காக தவெக அரசு இத்தகைய மலினமான அரசியலில் ஈடுபடுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இந்த அறிக்கை தற்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
செந்தில் பாலாஜிக்கு முன்ஜாமீன் கிடைத்தது வெற்றியா? தற்காலிக நிவாரணமா?
முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு நீதிமன்றம் முன்ஜாமீன் வழங்கியிருப்பது உண்மைதான் என்றாலும், இதனை முழுமையான விடுதலையாகவோ அல்லது இறுதி வெற்றியாகவோ கருத முடியாது. இது வெறும் தற்காலிக நிவாரணமே தவிர, வழக்கிலிருந்து அவர் விடுபட்டுவிட்டார் என்று அர்த்தமல்ல. இந்த முன்ஜாமீனுக்கு பின்னால் நீதிமன்றம் கடுமையான நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது.