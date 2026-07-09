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Last Updated : Thursday, 9 July 2026 (08:36 IST)

உலகின் முன்னணி நிறுவனங்களின் வருகை.. இரண்டாம் கட்ட தொழில்நுட்ப மையமாக உருவெடுக்கும் கோவை!

கோயம்புத்தூர்
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (08:33 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (08:36 IST)
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இந்தியாவின் முன்னணி இரண்டாம் கட்ட உலகளாவிய திறன் மைய நகரமாக கோயம்புத்தூர் தனது நிலையை தொடர்ந்து வலுப்படுத்தி வருகிறது. இதற்கு சான்றாக, சமீபத்திய காலங்களில் மிக அதிவேகமாக கட்டி முடிக்கப்பட்ட ஒரு மில்லியன் சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட 'எஸ்விபி டெக் பார்க்'  தற்போது முழுமையாக நிரம்பும் நிலையை எட்டியுள்ளது. இங்கு இன்னும் ஒரே ஒரு தளம் மட்டுமே காலியாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இந்த அதிநவீன டெக் பார்க்கில் இந்தியாவின் மற்றும் உலகின் முன்னணி நிறுவனங்கள் தங்களது அலுவலகங்களை திறந்துள்ளன. இதில் இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனம் 9 தளங்களையும், ஃபோர்டு பிசினஸ் சொல்யூஷன்ஸ்  3 தளங்களையும், டெலாய்ட் மற்றும் மஹிந்திரா நிறுவனங்கள் தலா 2 தளங்களையும், ஈபாம் நிறுவனம் 1 தளத்தையும் ஆக்கிரமித்துள்ளன.
 
முன்னணி நிறுவனங்களின் இந்த அசுரத்தனமான வருகை, கோவையில் 'கிரேடு ஏ' தரத்திலான பிரீமியம் அலுவலக இடங்களுக்கான தேவையை துல்லியமாக காட்டுகிறது. ஐடி மற்றும் ஜிசிசி சுற்றுச்சூழல் வேகமாக வளர்ந்து வருவதால், எஸ்விபி டெக் பார்க் தனது அடுத்தகட்ட விரிவாக்க பணிகளை திட்டமிட வேண்டிய சரியான தருணம் இதுவாகும். கோவையின் இந்த வளர்ச்சி தமிழகத்தின் பொருளாதாரத்திற்குப் பெருமை சேர்க்கிறது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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