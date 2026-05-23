  4. Coimbatore Minor Girl Murder Case: Two Arrested Within 24 Hours As TVK Government Promises Maximum Punishment
Last Updated : Saturday, 23 May 2026 (14:16 IST)

கோவை சிறுமி கொலை வழக்கு: 24 மணி நேரத்திற்குள் 2 குற்றவாளிகள் கைது.. மின்னல் வேக நடவடிக்கை..!

கோவையில் ஒன்பது வயது சிறுமி படுகொலை செய்யப்பட்ட கொடூர சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் உலுக்கியுள்ள நிலையில், குற்றவாளிகளுக்கு எதிராகத் தவெக அரசு எடுத்துள்ள மின்னல் வேக அதிரடி நடவடிக்கை மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இக்கோர சம்பவம் நடந்த வெறும் 24 மணி நேரத்திற்குள், தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு முக்கிய குற்றவாளிகளை போலிஸார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
 
சம்பவம் தெரிந்த உடனே, தவெகவின் உள்ளூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேற்றிரவு முதல் சம்பவ இடத்திலேயே முகாமிட்டு, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறி, சட்ட நடவடிக்கைகளை நேரில் கண்காணித்து வருகிறார். இதனை தொடர்ந்து, மாநிலத்தின் அமைச்சர் இன்று நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்தியதுடன், "குற்றவாளிகளுக்கு நீதிமன்றம் மூலம் மிகக் கடுமையான தண்டனை பெற்றுத் தரப்படும்" என்று தார்மீக உறுதி அளித்துள்ளார்.
 
இத்தகைய கொடூரமான குற்றங்களில் ஈடுபடுவோருக்கு தூக்கு தண்டனை போன்ற அதிகபட்ச தண்டனையை விரைந்து வாங்கி தருவதே இழந்த உயிருக்கு செய்யும் நீதியாகும். அதே சமயம், தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலும் இனி இது போன்ற நெஞ்சை உலுக்கும் சம்பவங்கள் அடியோடு நடக்காமல் இருக்க, கண்காணிப்பு கேமராக்களை அதிகரிப்பது மற்றும் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது போன்ற தீவிர முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தவெக அரசு மாநிலம் முழுவதும் உடனடியாக முடுக்கிவிட வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் பலத்த கோரிக்கையாக உள்ளது.
 
