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  4. CMDA Approves 6-Story Commercial Complex and Multiplex on CM Vijay's Land in Porur
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 10 November 2026 (13:09 IST)

முதல்வர் விஜய்க்கு சொந்தமான இடத்தில் 3 தியேட்டர்களுடன் 6 மாடி வணிக வளாகம்.. CMDA அனுமதி...

vijay
Written By: SIVA
Published: Tue, 10 Nov 2026 (13:09 IST)
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சென்னை போரூரில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு சொந்தமான நிலத்தில், மூன்று திரையரங்குகளுடன் கூடிய ஆறு மாடி வணிக வளாகம் கட்ட சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமமான சி.எம்.டி.ஏ  அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
 
கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம், போரூர் ஆற்காடு சாலையில் உள்ள 33,949 சதுர அடி நிலத்தில் இந்த வணிக வளாகத்தைக் கட்டுவதற்காக முதலமைச்சர் விஜய்யின் பொது அதிகார முகவர் வெங்கட்ராமன் மூலம் விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. பல்வேறு அரசுத் துறைகளிடம் இருந்து தடையின்மைச் சான்றிதழ்கள்  பெறுவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக இந்தத் திட்ட ஒப்புதல் தள்ளிப்போனது.
 
சமீபத்தில் அனைத்துத் துறைகளின் சான்றிதழ்களும் கிடைத்த நிலையில், சாலை விரிவாக்கப் பணிகளுக்காக 1,691 சதுர அடி நிலம் சென்னை மாநகராட்சியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதையடுத்தே சி.எம்.டி.ஏ இந்த திட்ட அனுமதி சான்றிதழை வழங்கியுள்ளது.
 
இந்த வணிக வளாகம் மூன்று அடித்தளங்கள்  மற்றும் ஆறு தளங்களைக் கொண்டிருக்கும். முதல் மூன்று தளங்களில் வணிகக் கடைகளும், 4-வது தளத்தில் உணவகம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு மையமும் அமையவுள்ளன. மேலும் 5 மற்றும் 6-வது தளங்களில் மூன்று திரையரங்குகள் கட்டப்பட உள்ளன. இதற்கான திட்ட அனுமதி கடிதத்தை சி.எம்.டி.ஏ நிர்வாகம் தற்போது அனுப்பி வைத்துள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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