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  4. CM Vijay to Launch 'Thaimaman Gold Ring Scheme' for Newborns in Usilampatti
Written By SIVA SIVA

தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தை முதல்வர் விஜய் உசிலம்பட்டியில் தொடங்கி வைப்பது ஏன்? முக்கிய காரணம் இதுதான்...

தாய்மாமன் திட்டம்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (16:02 IST)
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தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கும் 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை, மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியில் வரும் செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைக்க உள்ளார். 
 
தவெகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியான இத்திட்டத்திற்காக அரசு 755 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. இந்த திட்டத்தை உசிலம்பட்டியில் தொடங்குவதற்கு பின்னால் ஒரு மிக முக்கியமான பண்பாட்டு மரபு உள்ளது. 
 
உசிலம்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இன்றளவும் தாய்மாமன் சீர் முறை மிகவும் பெருமையாகவும் கலாச்சார முக்கியத்துவத்துடனும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. சகோதரியின் குழந்தை பிறப்பு மற்றும் விசேஷங்களுக்கு தாய்மாமன்கள் செய்யும் சீர்கள் அந்த பகுதியில் இன்றும் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்படுகின்றன.
 
இந்த மரபை போற்றும் வகையில்தான், ஒட்டுமொத்த தமிழக குழந்தைகளின் தாய்மாமனாக நின்று அரசே இந்த தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டத்தை உசிலம்பட்டியில் இருந்து முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைக்கிறார். 
 
உசிலம்பட்டி மக்களின் பாரம்பரிய பண்பாட்டிற்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த இடம்தேர்வு, பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அரசு மருத்துவ சேவைகளை மேம்படுத்துவதோடு, பாரம்பரிய உறவுமுறைகளையும் மீட்டெடுக்கும் இந்த மக்கள் நலத் திட்டம் தமிழக வரலாற்றில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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