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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (10:35 IST)

பண்டிகை நாட்களில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை? - முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை

vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (10:38 IST)
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தமிழகத்தை பொறுத்தவரை மதுபான கடைகளை அரசே நடத்தி வருகிறது. டாஸ்மாக் என்கிற நிறுவனத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் மதுபான கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது.தமிழகத்தில் தவெக அரசு பொறுப்புக்கு வந்த பின் டாஸ்மாக் தொடர்பாக பல அதிர்ச்சியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

707 கடைகள் மூடப்பட்டன. மேலும் ஒவ்வொரு பாட்டிலுக்கும் கூடுதலாக 10 ரூபாய் வாங்க கூடாது என டாஸ்மாக் ஊழியர்களை அரசு எச்சரித்துள்ளது. அதேநேரம் தீபாவளி, ஆயுத பூஜை, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை நாட்களில் மதுபானங்கள் அதிக அளவில் விற்பனை ஆகின்றன. தீபாவளியை முன்னிட்டு 2 நாட்களில் ரூ.441 கோடிக்கு டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபானங்கள் விற்பனை ஆனது. ஒருபக்கம்  பண்டிகை நாட்களில் மது போதையில் நிறைய குற்றங்களும் நடைபெறுகிறது..

கடந்த தீபாவளி அன்று தமிழகத்தில் மட்டும் 15க்கும் மேற்பட்ட கொலைகள் நடந்தது. அவற்றில் பெரும்பாலான கொலைகள் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மது போதையில் இருந்ததாலேயே நடந்திருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. முன் விரோதம் காரணமக பல ரவுடிகள் கொலை செய்யப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் பண்டிகை காலங்களில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகளை தடுக்க பண்டிகை நாட்களில் மதுபான கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க ஆலோசனை செய்ததாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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