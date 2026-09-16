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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (14:31 IST)

முதல்வர் விஜய்யின் லண்டன் பயண வீடியோக்கள் வட இந்தியாவில் வைரல்.. பிரதம வேட்பாளரின் பலம் கூடுகின்றதா?

விஜய் லண்டன் பயணம்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (14:31 IST)
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முதல்வர் விஜய் தனது முதல் வெளிநாட்டு பயணமாக இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு மேற்கொண்ட அரசு முறை பயணம் மற்றும் அங்குள்ள லண்டன் நகரில் திரண்ட தமிழர்களின் வரவேற்பு காட்சிகள் தற்போது வட இந்திய சமூக வலைதளங்களிலும் தேசிய ஊடகங்களிலும் பெரும் வைரலாகி வருகின்றன. 
 
தமிழ்நாட்டை தாண்டி தேசிய அளவில் ஒரு இளம் தலைவராக அவரது செல்வாக்கு உயர்ந்து வருவது குறித்து அரசியல் விமர்சகர்கள் விவாதிக்க தொடங்கியுள்ளனர். வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்திய தமிழர்கள் மற்றும் தேசிய பார்வையாளர்கள் மத்தியில் விஜய்க்கு கிடைக்கும் இந்த அசுர வரவேற்பு அவரது தேசிய அரசியல் நகர்வுகளுக்கு வலு சேர்ப்பதாக அமைந்துள்ளது.
 
குறிப்பாக, டெல்லி மற்றும் வட மாநில அரசியல் வட்டாரங்களில் தமிழ்நாட்டின் புதிய அரசியல் எழுச்சி மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஊழலற்ற வெளிப்படையான நிர்வாகம் மற்றும் துணிச்சலான பொருளாதார முன்னெடுப்புகள் மூலம் மாநிலத்தை வழிநடத்தும் விஜய் மீது வட மாநில இளைஞர்களும் அரசியல் ஆர்வலர்களும் கவனம் செலுத்த தொடங்கியுள்ளனர். 
 
இதன் தொடர்ச்சியாக, எதிர்வரும் தேசிய தேர்தல்களில் அவர் ஒரு முக்கிய தேசிய சக்தியாக உருவெடுப்பார் என்ற குரல்களும் ஒலிக்க தொடங்கியுள்ளன. இந்த வெளிநாட்டு பயணத்தின் மூலம் உலகளாவிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பதுடன், தேசிய அளவில் தனது அரசியல் ஆளுமையையும் விஜய் அழுத்தமாகப் பதிவு செய்து வருகிறார்.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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