திமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட 'சிப்காட் சுற்றுலா பூங்கா' திட்டம் அதிரடியாக ரத்து.. என்ன காரணம்?
தமிழகத்தில் தொழில் மற்றும் சுற்றுலாத் துறையில் முக்கிய நிர்வாக நடவடிக்கையாக, கடந்த திமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட 'சிப்காட் சுற்றுலா பூங்கா' திட்டம் அதிரடியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் சிப்காட் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, சுற்றுலா துறையில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட முதற்கட்ட விருப்ப தெரிவிப்பு அறிவிப்பும், டிசம்பர் 28-ஆம் தேதி சுற்றுலா திட்டங்களுக்கு நிலம் ஒதுக்கீடு செய்வதற்காக வெளியிடப்பட்ட இரண்டாம் கட்ட விருப்ப தெரிவிப்பு அறிவிப்பும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
நிர்வாக காரணங்களுக்காக இந்த இரண்டு அறிவிப்புகளும் ரத்து செய்யப்படுவதாகவும், இதுவரை நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட அனைத்து விண்ணப்பங்களும் மூடப்பட்டதாக கருதப்படும் என்றும் சிப்காட் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
முந்தைய ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் நில ஒதுக்கீடு விதிகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை மறுபரிசீலனை செய்யும் நோக்கில், தவெக அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால், சுற்றுலா பூங்கா, ரிசார்ட் மற்றும் பொழுதுபோக்கு மையங்கள் அமைக்க விண்ணப்பித்திருந்த முதலீட்டாளர்கள், அரசின் புதிய கொள்கை மற்றும் மறு அறிவிப்பை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.