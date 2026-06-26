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மராத்தான் ஓட்டத்தில் முதல்வர்... 30 நிமிடங்கள் அசராமல் ஓடி அசத்திய விஜய்!...
ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூன் 26 ஆம் தேதி சர்வதேச போதைப்பொருள் ஒழிப்பு மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தல் தடுப்பு தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. சமூக மற்றும் உடல்நல சீரழிவுகள் பற்றி மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது இதன் முக்கிய நோக்கம்.
இதைத்தொடர்ந்து இன்று காலை 6 மணி அளவில் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள காமராஜர் சாலையில் போதை பொருளுக்கு எதிராக மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் படி Start Run Stop Drugs என்கிற தலைப்பில் மாபெரும் மராத்தான் நடைபெற்றது.
இதில் தமிழக முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்ததோடு அதிலும் கலந்து கொண்டார்
. மக்களோடு மக்களாக சுமார் ஐந்து கிலோ மீட்டர் அவர் ஓடினார். சுமார் அரை மணி நேரம் அவர் எங்கும் நிக்காமல் ஓய்வெடுக்காமல் ஓடினார். மராத்தான் துவங்குவதற்கு முன் போதைப் பொருளுக்கு எதிராக விஜய் உறுதி மொழியும் வாசித்தார்..
பொதுமக்கள் பலரும் அப்போது விஜயுடன் செல்பி புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொண்டனர். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வெளியாகிய வைரலாகி வருகிறது.
இதைத்தொடர்ந்து இன்று காலை 6 மணி அளவில் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள காமராஜர் சாலையில் போதை பொருளுக்கு எதிராக மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் படி Start Run Stop Drugs என்கிற தலைப்பில் மாபெரும் மராத்தான் நடைபெற்றது.
இதில் தமிழக முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்ததோடு அதிலும் கலந்து கொண்டார்
. மக்களோடு மக்களாக சுமார் ஐந்து கிலோ மீட்டர் அவர் ஓடினார். சுமார் அரை மணி நேரம் அவர் எங்கும் நிக்காமல் ஓய்வெடுக்காமல் ஓடினார். மராத்தான் துவங்குவதற்கு முன் போதைப் பொருளுக்கு எதிராக விஜய் உறுதி மொழியும் வாசித்தார்..
பொதுமக்கள் பலரும் அப்போது விஜயுடன் செல்பி புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொண்டனர். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வெளியாகிய வைரலாகி வருகிறது.
Samsung Galaxy M47 5G.. இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் தேதி அறிவிப்பு...!
ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்துள்ள சாம்சங் நிறுவனம், தனது அடுத்த அதிரடி தயாரிப்பான Samsung Galaxy M47 5G மொபைலை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய தயாராகிவிட்டது. Next Level Monster என்ற மிரட்டலான அடைமொழியுடன் வரவிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், ஜூன் 29 ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது.
முதல்வர் விஜய் எழுதிய கடிதத்தில் ஒன்றிய அரசு இல்லை.. அதற்கு பதிலாக இந்திய அரசு... இணக்கமாக செல்கிறாரா?
தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள், தன் அரசு சார்பில் வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகளில் மத்திய அரசை குறிக்க "ஒன்றிய அரசு" என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக "இந்திய அரசு" என்ற சொல்லை பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளார். முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் டெல்லி அரசை "ஒன்றிய அரசு" என்றே தொடர்ந்து அழைத்து வந்த நிலையில், புதிய முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி மாற்றம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.