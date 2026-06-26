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  4. cm vijay run in stop drugs marathan in chennai
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (10:56 IST)

மராத்தான் ஓட்டத்தில் முதல்வர்... 30 நிமிடங்கள் அசராமல் ஓடி அசத்திய விஜய்!...

cm vijay
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (10:56 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (10:59 IST)
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ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூன் 26 ஆம் தேதி சர்வதேச போதைப்பொருள் ஒழிப்பு மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தல் தடுப்பு தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. சமூக மற்றும் உடல்நல சீரழிவுகள் பற்றி மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது இதன் முக்கிய நோக்கம்.

இதைத்தொடர்ந்து இன்று காலை 6 மணி அளவில் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள காமராஜர் சாலையில் போதை பொருளுக்கு எதிராக மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் படி Start Run Stop Drugs என்கிற தலைப்பில் மாபெரும் மராத்தான் நடைபெற்றது.

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இதில் தமிழக முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்ததோடு அதிலும் கலந்து கொண்டார்
. மக்களோடு மக்களாக சுமார் ஐந்து கிலோ மீட்டர் அவர் ஓடினார். சுமார் அரை மணி நேரம் அவர் எங்கும் நிக்காமல் ஓய்வெடுக்காமல் ஓடினார். மராத்தான் துவங்குவதற்கு முன் போதைப் பொருளுக்கு எதிராக விஜய் உறுதி மொழியும் வாசித்தார்..

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பொதுமக்கள் பலரும் அப்போது விஜயுடன் செல்பி புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொண்டனர். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வெளியாகிய வைரலாகி வருகிறது.
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பாலகிருஷ்ணன்

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