விஷ்ணு ரெட்டிக்கு விமான நிலையத்தில் அனுமதி இல்லை.. உடனே முதல்வர் விஜய் எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கை..
தமிழக முதல்வர் விஜய், தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆலோசகர்களுடன் லண்டன் பயணம் மேற்கொண்டார். இக்குழுவில் முதல்வரின் ஆலோசகரான விஷ்ணு ரெட்டியும் இடம்பெற்றிருந்தார். சென்னை விமான நிலையத்தில் இதற்காக வந்தபோது, ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமருக்குரிய பிரத்யேக விஐபி கேட் வசதியைப் பயன்படுத்த முதல்வர் அலுவலகம் அனுமதி கோரியிருந்தது. சிவில் விமான போக்குவரத்து பணியகமும் முதல்வர் விஜய் மட்டுமே இந்த விஐபி கேட் வழியாக செல்ல அனுமதி அளித்தது.
ஆனால், பாதுகாப்பு காரணங்களை கூறி முதல்வரின் ஆலோசகரான விஷ்ணு ரெட்டிக்கு விஐபி கேட் வழியாக செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. மற்றவர்கள் வழக்கமான பயணிகள் பயன்படுத்தும் வழியில்தான் செல்ல வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. தன் ஆலோசகரை தனியே விட்டுவிட்டு, தான் மட்டும் அந்தப் பிரத்யேக வழியை பயன்படுத்த விஜய் விரும்பவில்லை. இதனால் விஐபி கேட் வசதியை பயன்படுத்த மறுத்த அவர், மற்ற பயணிகளை போலவே சாதாரணமாக விமான நிலையத்திற்குள் வரப்போவதாக தெரிவித்தார்.
இதனையடுத்து, விமான நிலைய அதிகாரிகள் அவசர காலங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் டி9 எண் கொண்ட கேட் வழியாக முதல்வர் மற்றும் அவரது முழுக்குழுவினரையும் பாதுகாப்பாக அழைத்து செல்ல சிறப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்தனர். ஆலோசகருக்காக விஐபி வழியை புறக்கணித்துவிட்டு, சாதாரண வழியை போலப் பயணிக்க முன்வந்த முதல்வரின் இந்த செயல் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
Edited by Siva