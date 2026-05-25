  4. CM Vijay Orders Swift Action and Maximum Punishment for Crimes Against Women and Children
Last Updated : Monday, 25 May 2026 (12:12 IST)

குற்றவாளிகளுக்கு கடும் பயம் வர வேண்டும்: முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி உத்தரவு!

vijay
தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பது மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுப்பது குறித்து, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் உயர் மட்ட ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறை அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
 
கோவை சூலூர் பகுதியில் சிறுமிக்கு நேர்ந்த துயர சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, சட்டம் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ள முதலமைச்சர் விஜய், காவல்துறைக்கு அதிரடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். குறிப்பாக, "பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக கடுங்குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது எவ்வித சமரசமும் இன்றி துரிதமாக வழக்குப்பதிய வேண்டும்; விசாரணையை விரைவாக முடித்து நீதிமன்றத்தின் மூலம் அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனையை பெற்றுத்தர வேண்டும்" என்று அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
 
குற்றவாளிகளின் மனதில் சட்டத்தின் மீதும், காவல்துறையின் மீதும் கடும் பயம் வர வேண்டும் என்றும், அப்போதுதான் குற்றங்கள் குறையும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும், பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக தவெக அரசு அறிவித்துள்ள 'சிங்கப் பெண் சிறப்புப் படை' திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்தவும், மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதிகள் மற்றும் நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 
 
குற்றங்கள் நடக்கும் முன் தடுப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு முகாம்களை தொடர்ச்சியாக நடத்தவும் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

Edited by Siva
