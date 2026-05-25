தொடர்புடைய செய்திகள்
- மேகதாது அணை விவகாரம்: முதலமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனை!
- செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!.. திடீர்னு என்னாச்சி?..
- விஜய் சேதுபதி வைக்கும் 2 கோரிக்கைகள்!.. நிறைவேற்றுவாரா முதல்வர் விஜய்?...
- சென்னை முழுவதும் அதிரடி ரெய்டு!.. கஞ்சா, போதை மாத்திரை பறிமுதல்!...
- குற்றம் சொல்றது ஈசின்னு இப்ப தெரியுதா?!.. விஜயை சீண்டும் ஜேம்ஸ் வசந்தன்..
குற்றவாளிகளுக்கு கடும் பயம் வர வேண்டும்: முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி உத்தரவு!
தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பது மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுப்பது குறித்து, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் உயர் மட்ட ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறை அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
கோவை சூலூர் பகுதியில் சிறுமிக்கு நேர்ந்த துயர சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, சட்டம் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ள முதலமைச்சர் விஜய், காவல்துறைக்கு அதிரடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். குறிப்பாக, "பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக கடுங்குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது எவ்வித சமரசமும் இன்றி துரிதமாக வழக்குப்பதிய வேண்டும்; விசாரணையை விரைவாக முடித்து நீதிமன்றத்தின் மூலம் அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனையை பெற்றுத்தர வேண்டும்" என்று அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
குற்றவாளிகளின் மனதில் சட்டத்தின் மீதும், காவல்துறையின் மீதும் கடும் பயம் வர வேண்டும் என்றும், அப்போதுதான் குற்றங்கள் குறையும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும், பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக தவெக அரசு அறிவித்துள்ள 'சிங்கப் பெண் சிறப்புப் படை' திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்தவும், மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதிகள் மற்றும் நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
குற்றங்கள் நடக்கும் முன் தடுப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு முகாம்களை தொடர்ச்சியாக நடத்தவும் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Edited by Siva
ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவில் இணைகிறார்களா? திருச்சி கிழக்கு உள்பட நான்கிலும் வெற்றி பெற்றால் 111..
தமிழக அரசியல் களத்தில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு மாபெரும் திருப்பமாக, பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவை சேர்ந்த 3 முக்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்துள்ளனர். தாராபுரம் தொகுதி எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, மதுராந்தகம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல் மற்றும் பெருந்துறை தொகுதி எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார் ஆகிய மூவருமே தங்களது பதவிகளைத் துறந்தவர்கள் ஆவர்.
ஆர்டிஇ திட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகள் முறைகேடு: தவெக அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமா?
ஏழை மற்றும் பின்தங்கிய நலிவடைந்த பிரிவை சேர்ந்த மாணவர்கள் தனியார் பள்ளிகளில் இலவசமாக கல்வி பயிலும் நோக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகளால் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் (RTE) கொண்டுவரப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 25 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் சேர்க்கப்படும் மாணவர்களிடம், புத்தகங்கள் மற்றும் சீருடைகளுக்கான குறைந்தபட்ச தொகையாக ரூ. 2,500 முதல் ரூ. 3,000 வரை மட்டுமே வசூலிக்கப்பட வேண்டும் என்பது விதிமுறை.
ஆதார் கார்டு இருக்கும் எல்லோருக்கும் இலவச எலக்ட்ரிக் சைக்கிளா? மத்திய அரசு விளக்கம்!
சமூக ஊடகங்களில் பொதுமக்களை ஏமாற்றும் நோக்கில் பல்வேறு போலி செய்திகள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், தற்போது பேஸ்புக்கில் 'Dealdukaaan99' என்ற கணக்கிலிருந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்ட போலி வீடியோ ஒன்று பகிரப்பட்டுள்ளது. அந்த வீடியோவில், இந்தியாவில் ஆதார் கார்டு வைத்திருக்கும் அனைவருக்கும் மத்திய அரசு சார்பில் இலவசமாக எலக்ட்ரிக் சைக்கிள்கள் வழங்கப்படும் என்பது முற்றிலும் தவறான தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.