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கண்காணிக்கும் திமுக, அதிமுக!.. அமைச்சர்களுக்கு விஜய் போட்ட ஆர்டர்!..
தமிழகத்தில் தற்போது விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. 60 வருடங்களுக்கு பின் தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக போன்ற திராவிட கட்சிகள் இல்லாமல் ஒரு புதிய கட்சி ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறது, இது திமுக, அதிமுக இரண்டுக்குமே பிடிக்கவில்லை, எனவே தவெகவை மாறி மாறி கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகின்றன. அதுவும் திருமண விழாக்களில் பேசும் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் தவெக ஆட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும்.. திமுக வெற்றி பெற வேண்டும், ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக வேண்டும் என மக்கள் ஓட்டு போட்ட கட்சிகளின் உதவியால்தன் இப்போது தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது என்றெல்லாம் பேசி வருகிறார்
தற்போது தவெக அமைச்சரவையில் 30 பேர் தவெகவை சேர்ந்தவர்கள். நான்கு பேர் கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்தவர்கள். இதுவரை தமிழகத்தில் நிதி நிலைமை மற்றும் மின்சாரத்துறை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது .அந்த இரண்டிலும் முந்தைய திமுக நிர்வாகம் செய்த தவறுகளும், ஊழல்களும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன.
தற்போது தவெக அமைச்சரவையில் செங்கோட்டையனை தவிர முதல்வர் விஜய் உள்ளிட்ட அனைவருமே புதியவர்கள். எனவே, எந்த தவறும் நடக்கக் கூடாது என்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் உறுதியாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளும் தவெக அமைச்சர்களின் நடவடிக்கைகளை கூர்ந்து கவனித்து வருகிறார்கள். ஏதேனும் முறைகேட்டில் சிக்கினால் அதை பூதாகரமாக்கி விடுவார்கள் என்பதால் சமீபத்தில் அமைச்சர்களிடம் பேசிய முதல்வர் விஜய் அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு நீங்கள் வழக்கமான கோப்புகளை தவிர வேறு எந்த கோப்பிலும் கையெழுத்து போடக்கூடாது என உத்தரவிட்டிருக்கிறாராம்..
ஏனெனில் கடந்த ஆட்சியில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட பல ஒப்பந்ததார்கள் அமைச்சர்களை அணுகி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து வாங்கி விட்டால் அது தவெகவுக்கு பெரிய தலைவலியை ஏற்படுத்தும் என விஜய் நினைக்கிறார். இதையடுத்தே இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிறார்கள்.
தற்போது தவெக அமைச்சரவையில் 30 பேர் தவெகவை சேர்ந்தவர்கள். நான்கு பேர் கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்தவர்கள். இதுவரை தமிழகத்தில் நிதி நிலைமை மற்றும் மின்சாரத்துறை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது .அந்த இரண்டிலும் முந்தைய திமுக நிர்வாகம் செய்த தவறுகளும், ஊழல்களும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன.
தற்போது தவெக அமைச்சரவையில் செங்கோட்டையனை தவிர முதல்வர் விஜய் உள்ளிட்ட அனைவருமே புதியவர்கள். எனவே, எந்த தவறும் நடக்கக் கூடாது என்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் உறுதியாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளும் தவெக அமைச்சர்களின் நடவடிக்கைகளை கூர்ந்து கவனித்து வருகிறார்கள். ஏதேனும் முறைகேட்டில் சிக்கினால் அதை பூதாகரமாக்கி விடுவார்கள் என்பதால் சமீபத்தில் அமைச்சர்களிடம் பேசிய முதல்வர் விஜய் அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு நீங்கள் வழக்கமான கோப்புகளை தவிர வேறு எந்த கோப்பிலும் கையெழுத்து போடக்கூடாது என உத்தரவிட்டிருக்கிறாராம்..
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அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்.. உணவு சூப்பர் என பாராட்டு...
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முதலமைச்சரான பின் முதல்முறையாக கரூர் செல்கிறார் விஜய்.. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சந்திக்க திட்டம்...
தமிழக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதன்முறையாக கரூர் மாவட்டத்திற்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதிகாரப்பூர்வப் பயணம் வரும் ஜூலை மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில் அமையவிருப்பதாகத் தற்போதைய அரசியல் மற்றும் உத்தியோகப்பூர்வ வட்டாரங்கள் மூலமாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இது வெறும் டிரைலர் தான்.. சாலை மறியல் போராட்டத்தின்போது சேகர்பாபு பேட்டி...
தமிழக அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில், அவர் உடனடியாகப் பதவி விலக வலியுறுத்திச் சென்னையில் திமுக சார்பில் இன்று தீவிரச் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு ஆவேசமாகப் பேட்டியளித்துள்ளார்.