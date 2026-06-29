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Last Modified: Monday, 29 June 2026 (07:53 IST)

கண்காணிக்கும் திமுக, அதிமுக!.. அமைச்சர்களுக்கு விஜய் போட்ட ஆர்டர்!..

vijay
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (07:53 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (07:54 IST)
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தமிழகத்தில் தற்போது விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. 60 வருடங்களுக்கு பின் தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக போன்ற திராவிட கட்சிகள் இல்லாமல் ஒரு புதிய கட்சி ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறது, இது திமுக, அதிமுக இரண்டுக்குமே பிடிக்கவில்லை, எனவே தவெகவை மாறி மாறி கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகின்றன. அதுவும் திருமண விழாக்களில் பேசும் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் தவெக ஆட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும்.. திமுக வெற்றி பெற வேண்டும், ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக வேண்டும் என மக்கள் ஓட்டு போட்ட கட்சிகளின் உதவியால்தன் இப்போது தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது என்றெல்லாம் பேசி வருகிறார்

தற்போது தவெக அமைச்சரவையில் 30 பேர் தவெகவை சேர்ந்தவர்கள். நான்கு பேர் கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்தவர்கள். இதுவரை தமிழகத்தில் நிதி நிலைமை மற்றும் மின்சாரத்துறை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது .அந்த இரண்டிலும் முந்தைய திமுக நிர்வாகம் செய்த தவறுகளும், ஊழல்களும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன.

தற்போது தவெக அமைச்சரவையில் செங்கோட்டையனை தவிர முதல்வர் விஜய் உள்ளிட்ட அனைவருமே புதியவர்கள். எனவே, எந்த தவறும் நடக்கக் கூடாது என்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் உறுதியாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளும் தவெக அமைச்சர்களின் நடவடிக்கைகளை கூர்ந்து கவனித்து வருகிறார்கள். ஏதேனும் முறைகேட்டில் சிக்கினால் அதை பூதாகரமாக்கி விடுவார்கள் என்பதால் சமீபத்தில் அமைச்சர்களிடம் பேசிய முதல்வர் விஜய் அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு நீங்கள் வழக்கமான கோப்புகளை தவிர வேறு எந்த கோப்பிலும் கையெழுத்து போடக்கூடாது என உத்தரவிட்டிருக்கிறாராம்..

ஏனெனில் கடந்த ஆட்சியில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட பல ஒப்பந்ததார்கள் அமைச்சர்களை அணுகி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து வாங்கி விட்டால் அது தவெகவுக்கு பெரிய தலைவலியை ஏற்படுத்தும் என விஜய் நினைக்கிறார். இதையடுத்தே இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிறார்கள்.

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