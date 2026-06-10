  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. cm vijay meeting many leaders in delhi
Written By
Last Modified: Wednesday, 10 June 2026 (10:54 IST)

பக்கா பிளானோடு டெல்லி சென்ற விஜய்!. 3 நாட்களில் யாரோடெல்லாம் மீட்டிங்?..

vijay
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (10:54 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (10:55 IST)
google-news
தமிழக முதல்வர் விஜய் 3 நாள் அரசு பயணமாக இன்று காலை 10 மணி அளவில் சென்னையிலிருந்து தனி விமான மூலம் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார். ஏற்கனவே சில நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லி சென்ற விஜய் அங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியவரை சந்தித்தார்.
 
அதேநேரம் அப்போது அவர் சில காரணங்களால் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ராகுல் காந்தி மற்றும் சோனியா காந்தி ஆகியோரை சந்திக்கவில்லை. கடந்த முறை இரண்டு நாள் பயணம் என சொல்லப்பட்டு ஒரு நாளிலேயே திரும்பிவிட்டார். ஆனால் இந்த முறை மூன்று நாள் டெல்லியில் தங்கவிருக்கிறார் விஜய். 
 
நாளை டெல்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெறும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து அவர் வலியுறுத்துவார் என சொல்லப்படுகிறது. அதோடு ஜனாதிபதி, துணை ஜனாதிபதி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா போன்ற பல முக்கிய தலைவர்களையும் அவர் சந்திக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார்.
 
அதோடு ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி மட்டுமில்லாமல் வேறு சில தேசிய கட்சி தலைவர்களையும் சந்திக்கும் திட்டமும் இருக்கிறதாம். 3 நாள் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு முதல்வர் விஜய் வருகிற 12ம் தேதி மாலை சென்னை திரும்புவார் என சொல்லப்படுகிறது.

அதெப்படி ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி போஸ்ட் போடுவாங்க.. அண்ணாமலை இன்னும் பாஜகவில் தான் இருக்கின்றாரா?

அதெப்படி ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி போஸ்ட் போடுவாங்க.. அண்ணாமலை இன்னும் பாஜகவில் தான் இருக்கின்றாரா?பாஜகவில் இருந்து விலகியதாக கூறப்பட்ட அண்ணாமலை மற்றும் பாஜக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ வானதி சீனிவாசன் ஆகிய இரு முக்கிய தலைவர்களும் தங்களது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் ஒரே மாதிரியான வாசகங்களை கொண்ட பதிவை வெளியிட்டுள்ளது தற்பொழுது இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாரதிராஜாவுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய முதல்வர் விஜய்!.. வைரல் போட்டோஸ்!..

பாரதிராஜாவுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய முதல்வர் விஜய்!.. வைரல் போட்டோஸ்!..தமிழ் சினிமா ரசிகர்களால் மறக்க முடியாத இயக்குனராக இருப்பவர் பாரதிராஜா. அவரின் படைப்புகள் கிராமத்து வாழ்க்கை, காதல், குரோதம், கோபம், அன்பு என கிராமத்து மனிதர்களிடையே இருந்த எல்லா உணர்வுகளையும் பிரதிபலித்தது.

மம்தா பானர்ஜி கட்சியில் இன்னொரு விக்கெட்.. கட்சியில் இருந்து விலகிய சுஷ்மிதா தேவ்..

மம்தா பானர்ஜி கட்சியில் இன்னொரு விக்கெட்.. கட்சியில் இருந்து விலகிய சுஷ்மிதா தேவ்..மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சியை இழந்த திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து அதன் மாநிலங்களவை எம்பி சுஷ்மிதா தேவ் திடீரென ராஜினாமா செய்துள்ளார். மம்தா பானர்ஜியின் தலைமைக்கு இந்த ராஜினாமா மற்றுமொரு பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

சினிமா பிரபலங்களை வீட்டில் மட்டும் விஜய் சந்திப்பதன் பின்னணி?!.. அதுவும் கரெக்ட்தான்...

சினிமா பிரபலங்களை வீட்டில் மட்டும் விஜய் சந்திப்பதன் பின்னணி?!.. அதுவும் கரெக்ட்தான்...எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதாவை தொடர்ந்து திரை திரைப்படத்துறையிலிருந்து மீண்டும் ஒருவர் முதல்வராக மாறியிருக்கிறார்.

பக்கா பிளானோடு டெல்லி சென்ற விஜய்!. 3 நாட்களில் யாரோடெல்லாம் மீட்டிங்?..

பக்கா பிளானோடு டெல்லி சென்ற விஜய்!. 3 நாட்களில் யாரோடெல்லாம் மீட்டிங்?..தமிழக முதல்வர் விஜய் 3 நாள் அரசு பயணமாக இன்று காலை 10 மணி அளவில் சென்னையிலிருந்து தனி விமான மூலம் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார் .