சென்னையில் கனமழை எச்சரிக்கை.. ரிப்பன் மாளிகையில் முதல்வர் விஜய் அவசர ஆலோசனை..
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் உள்ள மழைக்கால கட்டுப்பாட்டு அறையில் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், மழை பாதிப்புகள் மற்றும் மீட்பு பணிகள் குறித்து தீவிரமாக விவாதிக்கப்பட்டது. வடசென்னை பகுதிகளான பாரிமுனை, திருவொற்றியூர், தண்டையார்பேட்டை மற்றும் எண்ணூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் விடிய விடிய பெய்த கனமழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியது.
சென்னையில் மழை மேலும் தீவிரமடையக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை கருதி ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பொதுமக்களின் செல்போன்களுக்கு அலாரம் ஒலியுடன் கூடிய அவசரகால குறுஞ்செய்திகளும் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அரக்கோணத்தில் இருந்து தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையின் 3 குழுக்களை சேர்ந்த 90 வீரர்கள் சென்னைக்கு விரைந்துள்ளனர். ஏற்கெனவே வேளச்சேரியில் ஒரு குழு தயார் நிலையில் உள்ளது.
வானிலை மையம் அடுத்த சில நாட்களுக்குக் கனமழை தொடரும் என்று எச்சரித்துள்ளதால், தேங்கும் நீரை வெளியேற்றும் பணிகளில் நிர்வாகம் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. பொதுமக்கள் தேவையின்றி வெளியே செல்வதைத் தவிர்க்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.