காவல்துறைக்கு எதிர்பாராத செலவு நிதி!. 10 மடங்கு உயர்த்தி கொடுத்த முதல்வர் விஜய்!...
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. விஜயும் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். விஜய் முதல்வரான பின் கடந்த 60 வருடங்களில் திராவிட கட்சிகள் செய்த தவறுகளை சரி செய்ய வேண்டும் என நினைக்கிறார்.
ஆனால் பல வருடங்களாக ஊழலிலும், லஞ்சத்திலும் ஊறிப்போன சிஸ்டத்தை மாற்ற முடியாமல் தவெக அரசு தடுமாறுவதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் குறைந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள காவல் நிலையங்களுக்கான சில்லறை செலவினத்திற்கு ரூ.71 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டிருக்கிறது..
மாதம்தோறும் வழங்கப்பட்டு வரும் எதிர்பாராத செலவு நிதியை 10 மடங்கு உயர்த்தி தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது. லஞ்ச லாவண்யமற்ற அரசு அலுவலகங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பது தமிழ்நாடு அரசின் சீரிய நோக்கம் என தமிழக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
மாதம்தோறும் வழங்கப்பட்டு வரும் எதிர்பாராத செலவு நிதியை 10 மடங்கு உயர்த்தி தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது. லஞ்ச லாவண்யமற்ற அரசு அலுவலகங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பது தமிழ்நாடு அரசின் சீரிய நோக்கம் என தமிழக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.