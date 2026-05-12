  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. CM Vijay Honors ADMK Leaders CV Shanmugam and SP Velumani During Key Meeting at MRC Nagar.
Written By
Last Updated : Tuesday, 12 May 2026 (17:02 IST)

சிவி சண்முகம், எஸ்பி வேலுமணியை சந்தித்த முதல்வர் விஜய்.. எடப்பாடியாருக்கு ஷாக்?

தமிழக முதல்வர்
Publish: Tue, 12 May 2026 (16:58 IST) Updated: Tue, 12 May 2026 (17:02 IST)
google-news
தமிழக அரசியலில் புதிய மாற்றத்தை விதைத்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், இன்று சென்னை எம்.ஆர்.சி நகரில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகத்தின் அலுவலகத்திற்கு நேரில் வருகை தந்து அதிமுகவின் முக்கிய தலைவர்களை சந்தித்தார். 
 
அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்த முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அதிமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அப்போது, அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களான சி.வி.சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் பொன்னாடை அணிவித்து தனது அன்பையும் மரியாதையையும் வெளிப்படுத்தினார். இந்த சந்திப்பின் போது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
எதிரெதிர் துருவங்களாகப் பார்க்கப்பட்டாலும், மக்கள் நலனுக்காக ஒன்றிணைந்து செயல்படும் இவர்களின் இந்த அரசியல் முதிர்ச்சி பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, கொங்கு மண்டலம் மற்றும் வட மாவட்டங்களில் செல்வாக்கு மிக்க தலைவர்களுடன் முதல்வர் விஜய் நடத்திய இந்த சந்திப்பு, தமிழக அரசியலில் ஒரு வலுவான புதிய அச்சை உருவாக்கியுள்ளது.
 
இருப்பினும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியாரை சந்திக்காமல் சிவி சண்முகம், வேலுமணியை முதல்வர் விஜய் சந்தித்தது பல்வேறு ஊகங்களுக்கு வழிவகுக்கும் வகையில் உள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

சிவி சண்முகம், எஸ்.பி வேலுமணி ஆதரவு 30 எம்.எல்.ஏக்கள் தவெக அரசுக்கு ஆதரவா? 6 சீட் கட்சிகள் பயமுறுத்த முடியாதா?

சிவி சண்முகம், எஸ்.பி வேலுமணி ஆதரவு 30 எம்.எல்.ஏக்கள் தவெக அரசுக்கு ஆதரவா? 6 சீட் கட்சிகள் பயமுறுத்த முடியாதா?தமிழக அரசியலில் அதிரடி திருப்பமாக, அதிமுகவின் முக்கிய தலைவர்களான சி.வி.சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோர் தலைமையில் சுமார் 30 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளிக்க முன்வந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த நகர்வு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசை பெரும்பாண்மையுடன் வலுப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, எம்.ஆர்.சி நகரில் நடந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு, இந்த ஆதரவு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

சிவி சண்முகம், எஸ்பி வேலுமணியை சந்தித்த முதல்வர் விஜய்.. எடப்பாடியாருக்கு ஷாக்?

சிவி சண்முகம், எஸ்பி வேலுமணியை சந்தித்த முதல்வர் விஜய்.. எடப்பாடியாருக்கு ஷாக்?தமிழக அரசியலில் புதிய மாற்றத்தை விதைத்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், இன்று சென்னை எம்.ஆர்.சி நகரில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகத்தின் அலுவலகத்திற்கு நேரில் வருகை தந்து அதிமுகவின் முக்கிய தலைவர்களை சந்தித்தார்.

விஜயை புகழ்ந்து பேசிய அமமுக எம்.ஏல்.ஏ காமராஜ் நீக்கம்!.. டிடிவி தினகரன் அதிரடி நடவடிக்கை!...

விஜயை புகழ்ந்து பேசிய அமமுக எம்.ஏல்.ஏ காமராஜ் நீக்கம்!.. டிடிவி தினகரன் அதிரடி நடவடிக்கை!...தவெக ஆட்சியமைக்க போதுமான எம்எல்ஏக்கள் இல்லாத போது அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் தவெகவுக்கு ஆதரவாக கடிதம் கொடுத்தார்.

என்னை முதல்வராக்கும் முயற்சி நடந்தது!.. திருமாவளவன் உண்மையை சொல்லிட்டாரே!..

என்னை முதல்வராக்கும் முயற்சி நடந்தது!.. திருமாவளவன் உண்மையை சொல்லிட்டாரே!..தவெகவுக்கு 108 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்து பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் அக்கட்சி காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் உள்ளிட்ட கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டார்.

பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்தால்? தொண்டர்களுக்கு தவெக கடும் எச்சரிக்கை...

பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்தால்? தொண்டர்களுக்கு தவெக கடும் எச்சரிக்கை...தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன் ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு தொடங்கப்பட்டதுதான் தமிழக வெற்றி கழகம். தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஏகோபித்த நம்பிக்கையை பெற்ற, தமிழ் சொந்தங்களின் குடும்பத்தில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய வெற்றி தலைவர், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மிகப்பெரிய பொறுப்பை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை அனைவரும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதை நோக்கியே நாம் பயணிக்க வேண்டும்.