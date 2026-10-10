நதி நீர் பங்கீடு!. சந்திரபாபுவுடன் ஒரு மீட்டிங்!.. ஆந்திரா போகும் முதல்வர் விஜய்!...
தெலுங்கு கங்கை திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டின் குடிநீர் தேவைக்காக ஒவ்வொரு வருடமும் 12 டி.எ.ம்சி கிருஷ்ணா நதிநீரை தமிழ்நாட்டிற்கு ஆந்திர வழங்க வேண்டும். ஆனாலும் கடந்த அக்டோபர் 9ம் தேதி வரை தமிழகத்திற்கு 2.250 அடி டி.எம்.சி மட்டுமே ஆந்திரா கொடுத்துள்ளது.
அதோடு ஆந்திராவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் நதிகளில் அணையை கட்டவும் ஆந்திர மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தமிழகத்திற்கு கொடுத்து வேண்டிய தண்ணீரை கர்நாடகா கொடுக்காமல் இருக்கிறது. தற்போது ஆந்திராவிலிருந்து வரக்கூடிய நீரும் வரவில்லை என்றால் தமிழகத்தில் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படும்..
இதையடுத்து இதுபற்றி விவாதிக்க தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் வருகிற 13-ஆம் தேதி விஜயவாடா சென்று ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, துணை முதல்வர் பவன் கல்யாண் இருவரையும் சந்தித்து பேசவிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. ஆனாலும், இது தொடர்பான அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு இன்னமும் வெளியாகவில்லை.
இதையடுத்து இதுபற்றி விவாதிக்க தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் வருகிற 13-ஆம் தேதி விஜயவாடா சென்று ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, துணை முதல்வர் பவன் கல்யாண் இருவரையும் சந்தித்து பேசவிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. ஆனாலும், இது தொடர்பான அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு இன்னமும் வெளியாகவில்லை.