திடீரென இருக்கை மாறிய முதல்வர் விஜய்.. முதலமைச்சருக்கான தனி இருக்கையில் அமராதது ஏன்?
தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று முதல்வர் விஜய் வழக்கமான முதல்வருக்கான பிரத்யேக இருக்கையை தவிர்த்து, அமைச்சர்கள் அமரும் முன்வரிசை இருக்கையில் அமர்ந்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சருக்கென தனியாக இருக்கை ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், அந்த இடத்தில் அமராமல் அமைச்சர்களுக்கான வரிசையில் விஜய் அமர்ந்தார். ஆளுங்கட்சியின் முதல் வரிசையில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோருக்கு இடையில், அமைச்சர் அருண்ராஜ் அமரும் இடத்தில் விஜய் அமர்ந்திருந்தார். முதல்வர் தனது வழக்கமான இருக்கையை தவிர்த்து அமைச்சர்களுடன் அமர்ந்தது குறித்து பல்வேறு கருத்துகள் எழுந்துள்ளன.
இதற்கிடையே, முதல்வர் விஜய்க்கு அருகில் அமர்ந்திருந்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அவருடன் நீண்ட நேரம் தீவிரமாக ஆலோசனை நடத்தி கொண்டிருந்தார். இருவரும் பேசிக்கொண்ட காட்சிகள் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தின.
முதல்வருக்கான தனி இருக்கையை தவிர்த்து அமைச்சர்களுடன் அமர்ந்தது வெறும் சாதாரண முடிவா அல்லது அதன் பின்னணியில் ஏதேனும் அரசியல் காரணம் உள்ளதா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. அதேநேரத்தில், அமைச்சர்களுடன் நேரடியாக அமர்ந்து கலந்துரையாடுவது நிர்வாகத்தில் ஒருங்கிணைப்பை வலுப்படுத்தும் அணுகுமுறையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. விஜய்யின் இந்த வித்தியாசமான அமர்வு தற்போது அரசியல் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
Edited by Siva