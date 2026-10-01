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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 1 October 2026 (10:05 IST)

முதல்வர் விஜய் சிறப்பாக செயல்படுகிறார் – உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் பாராட்டு

விஜய்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (10:08 IST)
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தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் வருகை கடந்த சில ஆண்டுகளில் முக்கியமான மாற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது. சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக இருந்த விஜய், அரசியலிலும் தனது பயணத்தை தொடங்கி, இன்று முதலவரானது தமிழக மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களையும் மாற்றங்களையும் கொண்டு வருவதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
 
அரசியலில் களமிறங்கிய பின்னர், மக்கள் சந்திப்பு, இளைஞர்கள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள், பெண்கள் நலன், கல்வி, வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக அவரது தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக, அவரது அரசியல் செயல்பாடுகள் குறித்து பொதுமக்கள் மத்தியிலும் பல்வேறு கருத்துகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகின்றன.
 
குறிப்பாக, தமிழகத்தின் நிர்வாகம் மற்றும் மக்களுக்கான செயல்பாடுகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் முதல்வர் விஜய் செயல்பட்டு வருவதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். அவருடைய செயல்பாடுகளுக்கு மக்கள் மத்தியில் பாராட்டுகளும் கிடைத்து வருகிறது.
 
இந்த நிலையில் உச்ச நிதிமன்றத்தில் தமிழகம் தொடர்பான வழக்கு  உச்ச நீதி​மன்ற நீதிப​தி​கள் சஞ்​சய் குமார், சஞ்​சீவ் சச்​தேவா அமர்​வில் விசா​ரணைக்கு வந்​தது. அப்​போது, தமிழக அரசின் சார்​பில் வழக்​கறிஞர் பி.கருணாகரன் ஆஜராகி,  நான் ஏற்​கெனவே இந்த வழக்​கில் மனு​தா​ரர் சார்​பில் ஆஜராகி இருந்​தேன். தற்​போது அரசு வழக்​கறிஞ​ராகப் பொறுப்​பேற்​றுள்​ள​தால், இந்த வழக்​கின் பொறுப்பை வேறு ஒரு​வருக்கு மாற்ற வேண்​டும். வழக்கினை தள்​ளிவைக்க வேண்​டும்  என்று கோரிக்கை விடுத்​தார்.
 
இதனை ஏற்ற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள் முதல்வர் விஜய்யின் தற்போதைய செயல்பாடுகள் குறித்து உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் சஞ்சீவ் சச்தேவா மற்றும் சஞ்சய் குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் பாராட்டத்தக்க கருத்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் சிறப்பாக செயல்படுகிறார். தமிழகத்தில் சில விஷயங்கள் இன்னும் மாற வேண்டியுள்ளது. தற்போதைய செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. முதல்வர் குறித்து நல்ல தகவல்கள் வருகின்றன. தமிழகத்திற்காக மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் என நீதிபதிகள் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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