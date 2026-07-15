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Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 15 July 2026 (08:41 IST)

தி.நகர் போல் மாற போகும் பெரம்பூர்.. முதல்வர் விஜய் தொகுதியில் ரூ.15 கோடி திட்டம்...

பெரம்பூர் பாதசாரிகள் பிளாசா
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (08:41 IST)
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தென் சென்னையின் புகழ்பெற்ற தியாகராய நகர் பாதசாரிகள் பிளாசாவை தொடர்ந்து, தற்போது வட சென்னையின் முதல் நவீன பாதசாரிகள் பிளாசா பெரம்பூரில் அமைய உள்ளது. பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் மக்கள் பிரதிநிதியான தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் முன்னெடுப்பில், சுமார் ரூ.15 கோடி மதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட இருக்கிறது.
 
பெரம்பூர் நார்த் அவென்யூ   பகுதியில் அமையவுள்ள இந்த அதிநவீன பிளாசா, இப்பகுதி மக்களுக்கு ஒரு புதிய வாழ்வியல் அனுபவத்தை வழங்கும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியில் விதவிதமான உணவுகளை ருசிப்பதற்கான பிரத்யேக Food Street அமைக்கப்பட உள்ளது. 
 
மற்றொரு பகுதி, மக்கள் எவ்வித வாகன இடையூறுமின்றி நிம்மதியாக நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளவும், குழந்தைகளுடன் மாலை நேரத்தை கழிக்கவும் ஏற்ற "பாதசாரிகள் மட்டுமே செல்லும் பொது இடமாக மாற்றப்படும்.
 
வழக்கமான நெரிசல் மிகுந்த வட சென்னை பகுதிகளை தாண்டி, இப்பகுதி மக்களுக்கு உலக தரத்திலான பொழுதுபோக்கு மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை கொண்டு சேர்ப்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். பசுமையான மரங்கள், இருக்கைகள் மற்றும் நவீன விளக்குகளுடன் அமையவுள்ள இந்தத் திட்டம் பெரம்பூர் பகுதிக்கு ஒரு புதிய பொலிவையும் பெருமையையும் சேர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva

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