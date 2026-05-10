200 யூனிட்டுக்கள் இலவசம், பெண்கள் பாதுகாப்பு கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார் முதல்வர் விஜய்...!
தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்றவுடன், தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் விதமாக அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய். கோட்டையில் முதலமைச்சராக தனது முதல் நாளில், மக்கள் நலன் சார்ந்த மிக முக்கியமான கோப்புகளில் அவர் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.
முதலாவதாக, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் மாதம் 200 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கும் திட்டத்திற்கு அவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். சாதாரண மற்றும் நடுத்தர வர்க்க மக்களின் பொருளாதார சுமையைக் குறைக்கும் நோக்கில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் நடைமுறையில் உள்ள நிலையில், அதனை 200 ஆக உயர்த்தியிருப்பது பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இரண்டாவதாக, பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் "சிறப்புப் பாதுகாப்புப் படை" ஒன்றை உருவாக்க அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார். பொது இடங்கள், பணியிடங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து நேரங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களைத் தடுக்கவும், அவர்களுக்கு உடனடி பாதுகாப்பு வழங்கவும் இந்தத் தனிப்படை செயல்படும். முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற சில மணி நேரங்களிலேயே, மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளான மின்சாரம் மற்றும் பெண்களின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளித்து விஜய் போட்ட இந்த முதல் இரண்டு கையெழுத்துகள், அவரது தலைமையிலான புதிய அரசின் திசையைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளன.
