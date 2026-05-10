ஞாயிறு, 10 மே 2026
Written By Webdunia
Last Updated : ஞாயிறு, 10 மே 2026 (11:02 IST)

200 யூனிட்டுக்கள் இலவசம், பெண்கள் பாதுகாப்பு கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார் முதல்வர் விஜய்...!

தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்றவுடன், தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் விதமாக அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய். கோட்டையில் முதலமைச்சராக தனது முதல் நாளில், மக்கள் நலன் சார்ந்த மிக முக்கியமான கோப்புகளில் அவர் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.
 
முதலாவதாக, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் மாதம் 200 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கும் திட்டத்திற்கு அவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். சாதாரண மற்றும் நடுத்தர வர்க்க மக்களின் பொருளாதார சுமையைக் குறைக்கும் நோக்கில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் நடைமுறையில் உள்ள நிலையில், அதனை 200 ஆக உயர்த்தியிருப்பது பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
இரண்டாவதாக, பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் "சிறப்புப் பாதுகாப்புப் படை" ஒன்றை உருவாக்க அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார். பொது இடங்கள், பணியிடங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து நேரங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களைத் தடுக்கவும், அவர்களுக்கு உடனடி பாதுகாப்பு வழங்கவும் இந்தத் தனிப்படை செயல்படும். முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற சில மணி நேரங்களிலேயே, மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளான மின்சாரம் மற்றும் பெண்களின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளித்து விஜய் போட்ட இந்த முதல் இரண்டு கையெழுத்துகள், அவரது தலைமையிலான புதிய அரசின் திசையைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளன.
 
Edited by Siva

விஜய் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் திரிஷா

விஜய் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் திரிஷாதமிழ்நாட்டின் முதல்வராக தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பொறுப்பேற்கிறார். தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. ஆனால் ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில் காங்கிரஸ், விடுதலை

அரசியல் நாகரிகமா? ஆச்சரியமா? ஸ்டாலின், இபிஎஸ் மற்றும் ரஜினிக்கு விஜய்யின் பதவியேற்பு அழைப்பு!

அரசியல் நாகரிகமா? ஆச்சரியமா? ஸ்டாலின், இபிஎஸ் மற்றும் ரஜினிக்கு விஜய்யின் பதவியேற்பு அழைப்பு!தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ள தவெக தலைவர் விஜய்யின் பதவியேற்பு விழா, அரசியல் எல்லைகளை கடந்த ஒரு மாபெரும் நிகழ்வாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது. இது குறித்து பேசிய தவெக நிர்வாகி நிர்மல் குமார், விழாவிற்கு முக்கியமான பல ஆளுமைகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

மகனின் வரலாற்று வெற்றி: நெகிழ்ச்சியில் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் மற்றும் தாய் ஷோபா!

மகனின் வரலாற்று வெற்றி: நெகிழ்ச்சியில் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் மற்றும் தாய் ஷோபா!தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு புதிய சகாப்தம் இன்று உதயமாகிறது. பல தசாப்தங்களாக திரையுலகில் தளபதியாக கோலோச்சிய விஜய், இன்று தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணத்தில், அவரது பெற்றோர்களான இயக்குநர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் மற்றும் ஷோபா சந்திரசேகர் ஆகியோர் தங்களது எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

விஜய்யின் பதவியேற்பு விழா: ராகுல் காந்தியின் வருகையும் அதிர வைக்கும் அரசியல் நகர்வுகளும்!\

விஜய்யின் பதவியேற்பு விழா: ராகுல் காந்தியின் வருகையும் அதிர வைக்கும் அரசியல் நகர்வுகளும்!\தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இன்று ஒரு புதிய அத்தியாயம் எழுதப்படுகிறது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் விழா சென்னை நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் கோலாகலமாக நடைபெறுகிறது. இந்த சூழலில், இவ்விழாவின் மிக முக்கிய நிகழ்வாக மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி சென்னை வந்தடைந்துள்ளார்.

அதிமுகவில் தலைமை மாற்றம்? எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக மூத்த அமைச்சர்கள் போர்க்கொடி!

அதிமுகவில் தலைமை மாற்றம்? எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக மூத்த அமைச்சர்கள் போர்க்கொடி!தமிழக அரசியலில் தற்போது அதிமுகவின் உட்கட்சி விவகாரங்கள் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளன. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக, கடந்த தேர்தல்களில் தொடர்ச்சியாக 11 தோல்விகளை சந்தித்துள்ளது. இது கட்சி நிர்வாகிகளிடமும், அடிமட்ட தொண்டர்களிடமும் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், தற்போது கட்சியின் முன்னணி தலைவர்களே தலைமைக்கு எதிராக திரும்பியுள்ளனர்.

