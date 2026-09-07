விஜய் தொடர்ந்து இதே வேகத்தில் அரசியல் தாக்குதல்களை முன்னெடுத்தால்.. திமுக அவ்வளவு தான்...
சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் விஜய் பேசிய விதம் தமிழக அரசியலில் புதிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக திமுக மீது அவர் முன்வைத்த விமர்சனங்கள், அந்தக் கட்சியின் அரசியல் அணுகுமுறையை மீண்டும் கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறுகின்றனர். பல ஆண்டுகளாக தமிழக அரசியலில் வலுவான அமைப்பாக இருந்த திமுக, விஜயின் நேரடி தாக்குதலை எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறது என்பதே இப்போது அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
விஜயின் பேச்சுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய நிலையில் திமுக தரப்பில் ஏற்பட்ட அரசியல் சலசலப்பும் கவனம் பெற்றுள்ளது. அதே நேரத்தில், “திமுகவுக்கு இனி பேச ஆளே இல்லை” என்பது அரசியல் விமர்சனத்தின் ஒரு பார்வை மட்டுமே; கட்சிக்கு நீண்டகால அமைப்பு, அனுபவம் மற்றும் வலுவான நிர்வாகத் தளம் இருப்பதை மறுக்க முடியாது.
மக்களை விமர்சிக்கும் விதமான அரசியல் பேச்சுகள் தொடர்ந்து எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினால், அது தேர்தலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுகவின் அடுத்த தலைமுறை அரசியல் எப்படி அமையும் என்பதும் முக்கியமான சவாலாக உள்ளது.
விஜய் தொடர்ந்து இதே வேகத்தில் அரசியல் தாக்குதல்களை முன்னெடுத்தால், திமுகவுக்கு இது சாதாரண எதிர்ப்பு அல்ல; புதிய தலைமுறை அரசியலின் கடுமையான போட்டியாக மாறலாம். “எண்ட் கார்டு” என்பது அரசியல் பேச்சின் மிகைப்படுத்தப்பட்ட சொல் என்றாலும், அந்த வார்த்தையை நிஜமாக்குவது வாக்காளர்களின் தீர்ப்புதான்.
Edited by Siva