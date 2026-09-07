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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (18:14 IST)

ஜெயலலிதா கூட இப்படி திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்ததில்லை: அரசியல் விமர்சகர்கள்...

vijay
Written By: SIVA
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (18:14 IST)
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பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை பார்க்க நேரமில்லாமல் இருக்கலாம்; ஆனால் இப்போது தமிழக சட்டப்பேரவையிலேயே ஒரு “ரியல் பிக் பாஸ்” அரசியல் களத்தில் இறங்கியிருக்கிறார் என்ற பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் பரவுகிறது. முதல்வர் விஜயின் சட்டப்பேரவை உரை, திமுகவை நேரடியாக எதிர்கொண்ட விதத்தால் அவரது ஆதரவாளர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
 
ஜெயலலிதா போன்ற வலுவான அரசியல் தலைவர்கள் கூட திமுகவை கடுமையாக எதிர்கொண்ட காலங்கள் இருந்தாலும், விஜய் முன்வைத்த  புள்ளிவிவரங்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களுடன் கூடிய விமர்சனங்கள்தான் இந்த உரையை வேறுபடுத்திக் காட்டுவதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறுகின்றனர்.  
 
தவெக ஆட்சியின் சில திட்டங்கள் குறித்து விமர்சனங்கள் இருந்தாலும், ஒரு முதல்வராக விஜய் தன்னை எப்படி நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறார் என்பதற்கு இந்த உரை முக்கியமான தருணமாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக எதிர்க்கட்சியை நேருக்கு நேர் எதிர்கொண்டு, கேள்விகளை எழுப்பும் பாணி அவரது அரசியல் அணுகுமுறைக்கு புதிய கவனத்தை பெற்றுத்தந்துள்ளது.
 
“முதல்வர் பதவிக்கு நான் சரியான தேர்வு” என்பதை விஜய் தனது செயல்பாடுகள் மூலம் நிரூபிக்கத் தொடங்கிவிட்டாரா என்பதுதான் அடுத்த கேள்வி. அந்த பதிலை மக்கள் மற்றும் தேர்தல் மட்டுமே இறுதியில் தீர்மானிக்கும்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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ஜெயலலிதா கூட இப்படி திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்ததில்லை: அரசியல் விமர்சகர்கள்...பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை பார்க்க நேரமில்லாமல் இருக்கலாம்; ஆனால் இப்போது தமிழக சட்டப்பேரவையிலேயே ஒரு “ரியல் பிக் பாஸ்” அரசியல் களத்தில் இறங்கியிருக்கிறார் என்ற பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் பரவுகிறது. முதல்வர் விஜயின் சட்டப்பேரவை உரை, திமுகவை நேரடியாக எதிர்கொண்ட விதத்தால் அவரது ஆதரவாளர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

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