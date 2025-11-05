புதன், 5 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 5 நவம்பர் 2025 (18:54 IST)

திருடப்படும் மக்கள் தீர்ப்பு; வாய்திறக்காத தேர்தல் ஆணையம்! முதல்வர் ஸ்டாலின் விமர்சனம்..

MK Stalin
திருடப்படும் மக்கள் தீர்ப்பு,  வாய்திறக்காத தேர்தல் ஆணையம் என்ற தலைப்பில் ராகுல் காந்தியின் வாக்கு திருட்டு குறித்த பதிவை மேற்கோள் காட்டி முதல்வர் ஸ்டாலின் விமர்சனம் செய்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது: 
 
அண்மைக்காலமாக பா.ஜ.க. பெற்று வரும் தேர்தல் வெற்றிகளின் உண்மைத்தன்மை குறித்து மீண்டுமொரு முறை பெரும் ஐயம் எழுகிறது. ஹரியானாவில் நடைபெற்றுள்ள வாக்குத் திருட்டு குறித்து எனது சகோதரரும், மாண்புமிகு மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான திரு. ராகுல் காந்தி அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள 'பச்சையான ஆதாரங்கள்' அதிர்ச்சியூட்டுகின்றன.
 
வெறுப்பினை மூட்டி, பொய் வாக்குறுதிகளைக் கூறி 2014-இல் ஆட்சிக்கு வந்த பா.ஜ.க.வின் பிளவுவாத அரசியலை மக்கள் இனியும் நம்பத் தயாராக இல்லை என்ற நிலை எப்போதோ ஏற்பட்டுவிட்டது. ஆகையால் தேர்தலில் முறைகேடுகள் என்பதையெல்லாம் தாண்டி, வாக்காளர் பட்டியலிலேயே அப்பட்டமான அட்டூழியத்தை அரங்கேற்றி, மக்களின் ஜனநாயகத் தீர்ப்பைக் களவாண்டு, இன்று அம்பலப்பட்டு நிற்கிறது.
 
இதன் அடுத்தகட்டம்தான் #SIR என்ற பெயரில் மக்களின் வாக்குரிமையைப் பறிக்கும் சதி என்பதற்கு பீகாரும், இன்று வெளியாகியுள்ள #HaryanaFiles-உமே சான்று!
 
இவை அனைத்துக்கும் பொறுப்பான தேர்தல் ஆணையம் இத்தனை குற்றச்சாட்டுகள், அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்களோடு முன்வைக்கப்பட்டும் எந்த ஒரு முறையான விளக்கமும் அளிக்காமல் இருப்பது வேதனையளிக்கிறது. மக்களின் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் தேர்தல் ஆணையம் மக்கள் மன்றத்தில் உரிய பதில் சொல்லி, இந்தியாவில் மக்களாட்சி முழுவதும் குழிதோண்டிப் புதைக்கப்படவில்லை என நம்பிக்கையைத் துளிர்க்க வைக்குமா?
 
இவ்வாறு முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

டாக்டர் வீட்டில் திடீர் ரெய்ட்.. கஞ்சா உள்பட ரூ.3 லட்சம் போதைப்பொருள் பறிமுதல்..!

டாக்டர் வீட்டில் திடீர் ரெய்ட்.. கஞ்சா உள்பட ரூ.3 லட்சம் போதைப்பொருள் பறிமுதல்..!ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த மருத்துவர் ஜான் பால், ரூ.3 லட்சம் மதிப்புள்ள தடை செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்களை பதுக்கி வைத்திருந்ததாக கூறப்படும் வழக்கில், காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டார்.

காபி ரூ.700, தண்ணீர் பாட்டில் ரூ.100.. இப்படி விலை வைத்தால் தியேட்டர்கள் மூடப்படும்: சுப்ரீம் கோர்ட் எச்சரிக்கை

காபி ரூ.700, தண்ணீர் பாட்டில் ரூ.100.. இப்படி விலை வைத்தால் தியேட்டர்கள் மூடப்படும்: சுப்ரீம் கோர்ட் எச்சரிக்கைமல்டிபிளெக்ஸ் திரையரங்குகளில் சினிமா டிக்கெட் மற்றும் உணவு பொருட்களின் அதிக விலை குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் கவலை தெரிவித்துள்ளது. விலைகளை நியாயமான முறையில் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்றும், இல்லையெனில் திரையரங்குகள் விரைவில் காலியாகிவிடும் என்றும் நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் சந்தீப் மேத்தா அமர்வு கருத்து தெரிவித்தது.

குருநானக் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்க இந்தியர்களுக்கு மறுப்பு: பாகிஸ்தான் அடாவடி..!

குருநானக் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்க இந்தியர்களுக்கு மறுப்பு: பாகிஸ்தான் அடாவடி..!குருநானக் தேவ் அவர்களின் 556-வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்பதற்காக பாகிஸ்தானுக்கு சென்ற 14 இந்தியர்களுக்கு, அட்டாரி-வாகா எல்லையில் நுழைவு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் ஹிந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், பாகிஸ்தான் குடிவரவு அதிகாரிகள் இவர்களை திருப்பி அனுப்பியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒரே நபர் மீண்டும் மீண்டும் வாக்களித்தபோது, முகவர்கள் ஏன் ஆட்சேபிக்கவில்லை? ராகுல் காந்திக்கு கேள்வி

ஒரே நபர் மீண்டும் மீண்டும் வாக்களித்தபோது, முகவர்கள் ஏன் ஆட்சேபிக்கவில்லை? ராகுல் காந்திக்கு கேள்விஹரியானா தேர்தலில் 'வாக்குத் திருட்டு' நடந்ததாக காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி எழுப்பிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக, தேர்தல் ஆணையம் அவரிடம் விளக்கம் கோரியுள்ளது.

ஓட்டுனர் உரிமத்துடன் செல்போன் எண்ணை இணைக்க வேண்டும்.. இணைக்காவிட்டால் என்ன ஆகும்?

ஓட்டுனர் உரிமத்துடன் செல்போன் எண்ணை இணைக்க வேண்டும்.. இணைக்காவிட்டால் என்ன ஆகும்?நாடு முழுவதும் உள்ள ஓட்டுநர் உரிமதாரர்கள், தங்கள் ஆவணங்களில் தங்கள் மொபைல் எண்ணை உடனடியாக பதிவு செய்வது கட்டாயம் என்று போக்குவரத்து துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. பழைய உரிமங்களில் எண் இல்லாதவர்கள் அல்லது பயன்பாட்டில் இல்லாத எண்ணை வைத்திருப்பவர்கள் புதிய எண்ணை சேர்ப்பது அவசியம்.

