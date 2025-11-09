ஞாயிறு, 9 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 9 நவம்பர் 2025 (13:41 IST)

SIR திருத்தத்துக்கு எதிராக திமுக ஆர்ப்பாட்டம்: தேதியை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

SIR திருத்தத்துக்கு எதிராக திமுக ஆர்ப்பாட்டம்: தேதியை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்..!
வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்படும் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு (SIR) எதிராக, திமுக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.
 
போராட்ட விவரம்:
 
நாள்: வரும் நவம்பர் 11-ஆம் தேதி.
 
இடம்: தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டத் தலைநகரங்களிலும்.
 
கூட்டணி: கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் இணைந்து இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
 
SIR செயல்முறையானது சதி வலை போல செயல்பட்டு, பல கோடி மக்களின் வாக்குரிமையை பறிக்கக்கூடும் என்று குற்றம் சாட்டியுள்ள முதல்வர் ஸ்டாலின், சிறப்புத் தீவிர திருத்த சதி வலையில் சிக்காமல் நம் மக்களை காக்க வேண்டிய பொறுப்பு நிர்வாகிகளுக்கு உள்ளது என்று கேட்டு கொண்டார்.
 
மேலும், அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் கண்காணிப்பை வலுப்படுத்த அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடுகள் குறித்த புகார்கள் மத்தியில், இந்த மாநிலம் தழுவிய போராட்டம் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

பாதுகாப்பு பயிற்சியின்போது கிராமம் அருகே ஏவுகணை: ராஜஸ்தானில் பரபரப்பு..!

பாதுகாப்பு பயிற்சியின்போது கிராமம் அருகே ஏவுகணை: ராஜஸ்தானில் பரபரப்பு..!ராஜஸ்தானின் ஜெய்சல்மர் மாவட்டத்தில் உள்ள பொக்ரான் துப்பாக்கி சூடு தளத்தில் நடைபெற்ற வழக்கமான பாதுகாப்பு பயிற்சியின்போது, ஏவப்பட்ட ஏவுகணையின் ஒரு பகுதி இலக்கை விட்டு விலகி, வெளியே உள்ள கிராமம் ஒன்றின் அருகே விழுந்தது.

ஒரே வீட்டில் 501 வாக்காளர்கள்.. ராகுல் காந்தி கூறிய குற்றச்சாடில் திடீர் ட்விஸ்ட்..!

ஒரே வீட்டில் 501 வாக்காளர்கள்.. ராகுல் காந்தி கூறிய குற்றச்சாடில் திடீர் ட்விஸ்ட்..!ஹரியானா மாநிலம் ஹோடல் நகரில் உள்ள வீட்டு எண் 265 தொடர்பாக, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி எழுப்பிய வாக்காளர் மோசடி குற்றச்சாட்டு தேசிய அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரே முகவரியில் 501 வாக்காளர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் கூறியது.

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களாக ஆள் மாறாட்டம் செய்யும் திமுகவினர்: ஈபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு..!

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களாக ஆள் மாறாட்டம் செய்யும் திமுகவினர்: ஈபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு..!தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புச் சுருக்கத் திருத்தம் (SIR) தொடர்பாக ஆளும் திமுக மற்றும் எதிர்க்கட்சியான அதிமுக இடையே அரசியல் மோதல் தீவிரமடைந்துள்ளது.

4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை.. வடிகால் அருகே தூக்கி எறியப்பட்ட கொடூரம்.. உயிருக்கு போராட்டம்..!

4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை.. வடிகால் அருகே தூக்கி எறியப்பட்ட கொடூரம்.. உயிருக்கு போராட்டம்..!மேற்கு வங்கம், ஹூக்ளி மாவட்டம், தாரகேஸ்வர் ரயில் நிலையம் அருகே பெற்றோருடன் உறங்கி கொண்டிருந்த 4 வயது சிறுமி கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாத கைதிக்கு சிறையில் டிவி, மொபைல்போன்.. சிறை நிர்வாகம் விசாரணை..!

ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாத கைதிக்கு சிறையில் டிவி, மொபைல்போன்.. சிறை நிர்வாகம் விசாரணை..!பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா மத்திய சிறையில், உயர் பாதுகாப்பை புறக்கணித்து, பயங்கரவாத குற்றவாளிகள் உட்பட பல கைதிகள் விஐபி வசதிகளை அனுபவிப்பதாக அதிர்ச்சி வீடியோக்கள் வெளியாகியுள்ளன. சிறை நிர்வாகத்தின் மீது இது தீவிர கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com