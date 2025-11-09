SIR திருத்தத்துக்கு எதிராக திமுக ஆர்ப்பாட்டம்: தேதியை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்..!
வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்படும் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு (SIR) எதிராக, திமுக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.
போராட்ட விவரம்:
நாள்: வரும் நவம்பர் 11-ஆம் தேதி.
இடம்: தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டத் தலைநகரங்களிலும்.
கூட்டணி: கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் இணைந்து இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
SIR செயல்முறையானது சதி வலை போல செயல்பட்டு, பல கோடி மக்களின் வாக்குரிமையை பறிக்கக்கூடும் என்று குற்றம் சாட்டியுள்ள முதல்வர் ஸ்டாலின், சிறப்புத் தீவிர திருத்த சதி வலையில் சிக்காமல் நம் மக்களை காக்க வேண்டிய பொறுப்பு நிர்வாகிகளுக்கு உள்ளது என்று கேட்டு கொண்டார்.
மேலும், அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் கண்காணிப்பை வலுப்படுத்த அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடுகள் குறித்த புகார்கள் மத்தியில், இந்த மாநிலம் தழுவிய போராட்டம் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
